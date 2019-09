Sénégal: Saint-Louis - Démarrage hier des travaux de requalification de la place faidherbe et de l'avenue Jean Mermoz - Vers une pietonisation de ces places mythiques dont les chantiers seront livrés en janvier 2021

La place Faidherbe de Saint-Louis va bientôt changer de visage. Les travaux de terrassement vont démarrer cette semaine. Ceci en vue de la requalification de cette place mythique ainsi que de l'avenue Jean Mermoz. L'annonce est faite avant-hier, mercredi 11 septembre, par le chef du Projet Programme de Développement Touristique (PDT) au sein de l'Agence pour la Promotion des Grands Travaux du Chef de l'État (APIX). En atelier d'échanges avec la presse locale, Ibrahima Diagne est revenu de manière large sur les tenants et les aboutissants de ce projet.

L'information a été donnée le mercredi 11 septembre, veille du démarrage des travaux de requalification de la place Faidherbe de Saint-Louis et de l'avenue Jean Mermoz.

En effet, c'est lors d'une rencontre d'échanges sur ce Programme de Développement Touristique de SaintLouis et de sa région, avec la presse locale, que le chef dudit Projet, Ibrahima Diagne a annoncé que les travaux de requalification de cette place Faidherbe devaient démarrer officiellement le 12 septembre. «L'entreprise est déjà à pied d'œuvre et nous sommes en train de poser les panneaux de signalisation et les travaux de terrassement vont démarrer cette semaine. Nous espérons que dans 16 mois le chantier sera livré», a rassuré Ibrahima Diagne. Il a également précisé que cette place mythique sera totalement fermée à la circulation des automobiles pendant toute la durée des travaux et même après ces travaux.

Selon toujours le chef du Projet, «sous la conduite du gouverneur de Saint-Louis, beaucoup de rencontres ont été organisées pour trouver une large concertation afin de s'assurer que les préoccupations des usagers et des transporteurs sont prises en compte. Et, à ce titre, un nouveau plan de circulation a été trouvé au niveau de l'Ile durant les travaux car la place Faidherbe sera complètement fermée à la circulation, même après les travaux».

Au total, les travaux de la requalification de la place Faidherbe et de l'avenue Jean Mermoz vont coûter plus d'un milliard de francs Cfa et permettront, à terme, de promouvoir et de développer le tourisme dans la ville tricentenaire. Des dispositions seront prises également par les autorités administratives et locales en vue de la délocalisation de la célébration des grands événements tels que le Festival International de Jazz de Saint-Louis et le magal des 2 rakats vers d'autres sites pour la durée des travaux.