Sénégal: Sommet mondial contre le réchauffement climatique à New York - Le pays mitonne sa copie

Dans le cadre du sommet action climat prévu le 23 septembre, à New York, le ministère de l'Environnement et des établissements classés et le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) ont organisé hier, vendredi 13 septembre, un point de presse pour restituer les engagements du Sénégal dans la réduction des gaz à effets de serre.

Prendre des initiatives majeures menant à la réduction du réchauffement climatique, au sommet d'action climat prévu le 23 septembre à New York, tel est l'objectif de la réunion préparatoire initiée par le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Programme des nations unies pour le développement et les partenaires techniques et financiers (PTF). Amadou Lamine Guissé, secrétaire général au ministère de l'Environnement souligne : « cette rencontre a permis d'échanger avec les partenaires techniques et financiers sur la position du Sénégal par rapport aux actions à mener dans le cadre du réchauffement climatique afin de susciter d'avantage l'intérêt des PTF qui doivent accompagner la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN) ».

Pour lui, le Sénégal dans son combat de la réduction des gaz à effet de serre s'engage à travers ces nouveaux projets comme le Train express régional (Ter) et le Bus rapide transit (Brt) à la décarbonisation du transport et la promotion du système de transport de masse. « Il y a également d'autres initiatives prioritaires qui peuvent être développées à travers les véhicules hybrides qui peuvent consommer le diesel et de l'électricité, le programme national de zéro déchet lancé depuis 2 mois et la pose verte qui a permis la création de l'agence de la Grand Muraille verte dont l'objectif est de planter un maximum d'arbres », explique le secrétaire général du ministère de l'Environnement.

Toujours dans son argumentaire, M. Guissé de signaler que « la qualité de l'air est souvent impactée aujourd'hui par les véhicules, par les industries et nos modes de comportements à travers l'incinération des déchets et de tout ce qui est autour de nous » se désole-t-il/ Dans ce sens, le représentant du ministre de l'Environnement dira : « le gouvernement mettra dans ces initiatives prioritaires une politique ardue qui permettra de réduire d'avantage les impacts négatifs sur la qualité de l'air». L'avancement de la mer constitue notamment une priorité dans les initiatives prises par le gouvernement du Sénégal. « Ce sommet est une occasion de mettre en place un schéma directeur sur le littoral dont l'objectif est de développer des mécanismes pour stopper ou atténuer l'avancement de la mer au niveau de ces pays côtiers », signale le SG.

Prenant la parole au nom des partenaires techniques et financiers pour le groupe climat et environnement, Cyril Maman, conseiller régional mettra l'accent sur la création de l'emploi vert qui, selon lui, contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Quant à Aminata Sango Diakaté, représentante du système des nations unies, elle s'est félicitée de l'engagement du Sénégal « de vouloir faire plus pour la réduction les gaz à effet de serre ». Pour rappel, à l'instar des 195 pays partis à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Sénégal prendra part au sommet Action climat. Ce sommet verra notamment la participation de plusieurs chefs d'Etats membres.