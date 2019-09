Afrique: Tour préliminaire aller ligue africaine des champions - Génération foot - Zamalek ce samedi au stade Lat Dior - Le grand défi des academiciens

Pour le dernier tour préliminaire de la ligue des champions africaine, la championne du Sénégal, Génération Foot affronte ce samedi 14 septembre au stade de Lat Dior de Thiès, l'équipe de Zamalek pour le compte de la manche aller. Un défi de taille pour les Académiciens devant un adversaire qui, du point de vue, du palmarès, est considéré comme un grand d'Afrique.

Après avoir surclassé à domicile le club Libérien LRCP Oilers, Génération Foot va aller à l'assaut d'un grand d'Afrique en recevant ce samedi 14 septembre, au stade Lat Dior de Thiès, le Zamalek du Caire pour le dernier tour des préliminaires aller de la Ligue des Champions de la Caf. Un adversaire de taille pour les Grenats en quête d'un exploit devenu depuis plus de plus de 14 ans, un défi majeur pour le football sénégalais dans son ensemble.

C'est celui d'accéder à la phase de groupe de la compétition africaine et en même temps de mettre un terme à cette longue période de diète des différents représentants du football sénégalais. Avec deux titres de champions et autant en Coupes nationales, les Grenats de Déni Biram Ndao sont sans doute les plus assidus des clubs lors de ces dernières saisons. Mais, cette expérience sera loin d'être suffisante pour franchir encore cet obstacle non négligeable. Comme au tour précédent, Génération Foot aura encore besoin du même public thiessois.

Un public dont l'appui lors du précédent tour aura été précieux et aura permis de surclasser l'adversaire libérien. Quoiqu'il en soit, la tâche s'annonce difficile pour les Grenats. Le retard accusé dans le démarrage de la saison de football entraînant un réel manque de compétition risque sans doute de constituer un handicap pour le club sénégalais.

Au moment où l'équipe cairote, désignée comme le favori de cette rencontre, vient de remporter la Coupe d'Egypte disputée, il y a une semaine. De plus, sur le plan du palmarès, le Zamalek possède un palmarès plus que élogieux sur la scène continentale avec ses 5 Ligues des champions, une Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, trois Super coupes de la CAF et une Ligue des champions arabes. Sans compter, au plan national, avec ses 12 titres de championnats d'Égypte glanés, ses 27 Coupes d'Égypte et deux Super coupes d'Égypte.

A Dakar, depuis ce jeudi, l'équipe de Zamalek sera dispensée de son capitaine, Mahmoud Abdel Razak Shikabala, blessé et deux autres joueurs phares de l'effectif.

REACTIONS...

DJIBRIL FALL ENTRAINEUR GÉNÉRATION FOOT : «Nous avons des arguments pour gagner largement Zamalek »

Djiby Fall, l'entraîneur de Génération Foot est revenu en salle de presse du Stade Lat Dior de Thiès un jour avant le match contre Zamalek, sur la rencontre comptant pour la manche aller des préliminaires de la Ligue des Champions africaines. Pour atteindre les phases de poules, il faudra franchir l'obstacle Zamalek. Récemment champion d'Egypte, Zamalek, grand favori jouera la rencontre sans pression d'après son l'entraîneur même si ce dernier sera privé de son capitaine, blessé, ainsi que deux joueurs importants de son effectifs. Du coté des championnes du Sénégal l'objectif est de gagner largement le match pour bien voyager. «C'est une grande équipe d'Afrique, qui a fait des performances respectables. Mais également il faut le dire, Génération foot a fait des grands pas au Sénégal mais aussi partout dans le monde de part de ses joueurs qui ont été formé par Génération Foot. Et si aujourd'hui elle est à ce stade de la compétition ce n'est pas un hasard. En tout cas pour ce match, nous avons notre mot à dire. Le public sera derrière l'équipe. Nous nous sommes préparés rapport à l'adversaire et nous pensons que par rapport à tout ce qu'on a fait durant toute la semaine, nous valons des arguments valables pour gagner largement le soir du samedi, ici à Thiès« , affirme Djiby Fall, entraîneur de Génération Foot. Un adversaire de calibre pour le club de Deni Biram Ndaw qui devront réaliser l'exploit pour espérer accéder pour la première fois, à la phase de groupe. Rendez-vous, ce samedi (18h), au stade Lat Dior.

MICHO SREDOJEVIC, ENTRAÎNEUR DE ZAMALEK : «On connait les points forts et points faibles de l'adversaire»

«Nous allons jouer sans notre capitaine et deux autres joueurs essentiels de l'effectif. Ce qui sera un point positif pour l'équipe adverse. Cependant les autres seront là avec le même état d'esprit. Je pense que nous avons des arguments à faire valoir. Je n'ai pas de pression. Je ressens juste la tension d'être le représentant de l'Égypte. On connait bien l'ambiance qui règne au Sénégal et à Génération Foot. On connait également les points forts et points faible de l'adversaire».