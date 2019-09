Soudan: JICA accueille des directeurs de ministères de la production d'État au Japon

Madani — Les directeurs des ministères de la production et des ressources économiques des États de Gazira, Sennar, Nil Blanc, Nahr Al-Nil, Nord et Gedaref, ainsi que le coordinateur national du riz au ministère de l'Agriculture et des Forêts et responsable de la recherche sur le riz à l'Autorité de la recherche agricole entameront, dimanche une visite au Japon jusqu'au 21 septembre, sur une invitation de la JICA.

Dans une declarations à la SUNA, Dr. Tawhida Babiker, directrice du ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État d'Al-Jazira a expliqué que le programme de la visite vise à examiner sur le terrain une série d'étapes des politiques de production de riz et de semences dans le monde et à développer les ressources humaines en production de riz à travers plusieurs conférences et visites sur le terrain dans des centres de production de semences.

Tawhida a fait allusion que Al-Jazira avait lancé le programme pilote pour la culture du riz à l'air en 2010 et que le programme avait évolué pour permettre la culture de 38 000 feddans par les agriculteurs, et a obtenu un grand succès.