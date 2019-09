Cote d'Ivoire: Don de fauteuils roulants - Le district d'Abidjan soulage les personnes en situation de handicap

L'Organisation non gouvernementale (Ong) Ayibouaté (bienfaisance en langue ébrié) a fait, le 12 septembre, sur l'esplanade de l'hôtel du district, un important don constitué de 200 fauteuils roulants, de vivres et de kits scolaires à la Fédération des handicapés de Côte d'Ivoire acquis grâce au concours du District Autonome d'Abidjan.

Le gouverneur Beugré Mambé, qui présidait la cérémonie, a félicité et remercié Mme Alloboué Aimée, la présidente de cette structure, pour cette action qui témoigne de son grand cœur, à l'égard de cette frange de la société ivoirienne.

Il s'est félicité que la présidente d'Ayibouaté ait emprunté la bretelle qui conduise aux « autoroutes du cœur » tracées par le chef de l'Etat Alassane Ouattara qui a placé l'année 2019, sous le sceau du social.

Robert Beugré Mambé a saisi l'occasion pour lancer aux Ivoiriens, en général, et aux personnes handicapées, en particulier, un appel pour la construction et la consolidation de la paix, sans laquelle, aucune action de développement n'est possible.

« La Côte d'Ivoire est belle, nous devons la protéger par ce que nous faisons et disons », a-t-il indiqué.

Quant à la donatrice, qui s'est exprimée bien avant, elle a souligné que si la cérémonie de dons a été possible, c'est grâce au ministre Mambé.

Elle l'a qualifié d'homme de cœur, d'engagement et d'action, qui sait traduire en actes, les paroles du président Alassane Ouattara. Et relativement à l'ONG dont elle assume la présidence, elle a dit qu'elle aide les handicapés à se prendre en charge.

Pour sa part, M. Dogo Raphaël, le président de la Fédération des handicapés de Côte d'Ivoire, a souhaité que cette cérémonie de dons soit le point de départ d'une franche collaboration avec l'ONG Ayibouaté et le District Autonome d'Abidjan.

L'ancien ministre du président Gbagbo a mis à profit ladite cérémonie, pour présenter des doléances au gouverneur du district d'Abidjan, parmi lesquelles le parrainage, le 3 décembre prochain, de la journée de la personne handicapée, l'érection des parkings spécialement réservés aux personnes handicapées, la mise à disposition d'une subvention et le recrutement de personnes handicapées.

Toutes ces doléances été acceptées par le ministre gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé.

A noter que le District d'Abidjan intervient régulièrement dans le domaine social qui se manifeste par des soins gratuits, la scolarisation d'élèves, la distribution de médicaments et de vivres aux couches économiquement faible et surtout met à la disposition des jeunes et des femmes de moyens conséquents pour lutter contre la pauvreté et le chômage.