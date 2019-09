Angola: Le MPLA appelle ses militants à soutenir les réformes en cours dans le pays

Dundo — Le secrétaire provincial du MPLA à Lunda Norte, Ernesto Muangala, a appelé samedi, à Dundo, les militants de son parti, surtout ceux qui ont les responsabilités dans l'appareil de l'Etat, à appuyer les réformes administratives et économiques en cours dans le pays.

Intervenant à l'ouverture de la 12ème assemblée de rénovation des mandats du Comité Provincial de la JMPLA, Ernesto Muangala a déclaré que le MPLA doit être exemplaire dans la lutte contre la corruption, le népotisme, ce qui exige des gestionnaires publics et des responsables de l'administration locale d'adopter une attitude digne et patriotique.

Il a réitéré que le scénario actuel socioéconomique du pays oblige les gestionnaires publics, en particulier ceux liés au secteur de l'économie et du commerce, d'être plus créatifs, proactifs et efficaces dans la recherche de solutions pouvant contribuer à l'augmentation de recettes.

Ernesto Muangala a aussi appelé aux jeunes membres de sa famille politique (JMPLA) à continuer de se concentrer sur la formation académique et professionnelle afin d'être de plus en plus préparés aux défis socio-économiques du pays.