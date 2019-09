Congo-Kinshasa: Robert Gabriel Mugabe immortalisé au PPRD

Une cérémonie d'hommage s'est tenue le vendredi 13 septembre 2019 au siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), en l'honneur de l'ancien Président du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe. Ce vétéran du panafricanisme et de la dignité de l'homme noir est en effet décédé depuis le 6 septembre dernier à Singapour à l'âge de 95 ans.

Célébré simultanément avec ses obsèques qui se tenaient à Harare, suivies en direct au lieu de la cérémonie à Kinshasa, plusieurs cadres et militants du parti ne se sont pas montrés insensibles face à ce deuil touchant le peuple zimbabwéen.

Ne le considérant pas uniquement comme un simple ancien Chef de l'Etat, cette icône de la libération du peuple noir d'Afrique était un allié exceptionnel de la République Démocratique du Congo. De ce fait, dans son mot de circonstance, le Secrétaire permanant du parti, Emmanuel Ramazani Shadary a reconnu l'implication personnelle de Robert Mugabe pour avoir milité contre la balkanisation de la RDC, stratégie dont les occidentaux étaient accusés, en envoyant ses troupes prêter main forte à l'armée congolaise le 2 août 1998.

Mais aussi, son apport dans la formation idéologique des cadres et militants du parti dans son pays. Un apport historique qui a marqué l'ex-Président Joseph Kabila, et épargnant ainsi le peuple congolais d'un drame. Raison pour laquelle, le PPRD a décidé de lui rendre ces hommages solennels, en guise de gratitude pour tous ses actes de bienfaisances. Mais aussi, son nom est inscrit dans les annales comme l'un des patriarches qui ont marqué l'histoire de la RDC. Ceci, compte tenu de cette histoire commune reliant les deux nations, et de ses accointances idéologiques avec Feu Président Mzee Laurent-Désiré Kabila.

Mugabe est mort certes, mais ses actes laissent des traces démontrant qu'il s'est battu pour ses idéaux jusqu'à la fin de sa vie. Il était à la tête du Zimbabwe depuis 1980 et a démissionné en 2017. Il était le Président le plus âgé en exercice dans le monde. Son combat est un appel à la conscience des cadres et militants du PPRD pour prévaloir un esprit de militantisme qui, ayant comme parti modèle la ZANU-PF, Union nationale africaine du Zimbabwe de l'illustre disparu. Les cérémonies des obsèques du Héros de l'indépendance Zimbabwéen vont durer au moins 30 jours avant son inhumation.