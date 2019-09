Congo-Kinshasa: Saut-de-mouton de Pompage - Les travaux en phase de pose des traverses

C'est dans le cadre du programme des 100 premiers jours du Président Félix Tshisekedi que la réfection des grandes artères de la ville de Kinshasa a été ciblée.

Dans ce même programme, figure aussi la construction des sauts-de-moutons, ces sortes de passerelles permettant de lutter contre des innombrables embouteillages en donnant la possibilité à certains véhicules de passer dessus, question de laisser de l'espace pour que d'autres passent en dessous en vue de mieux réguler la circulation routière dans la capitale. C'est le 3 mai 2019 que les travaux de construction de ces ponts ont débuté dans la commune de Ngaliema, plus précisément au rond-point pompage, à la hauteur du carrefour des avenues du tourisme et de l'école. Normalement, il était prévu qu'ils soient terminés au mois d'août. Hélas ! Le DG de l'Office de Voirie et Drainage, OVD, a annoncé la fin des travaux pour la fin du mois de septembre, compte tenu des aléas de terrain. D'ores et déjà, les constructeurs procèdent à la pose des traverses.

En effet, les travaux de construction sur cet axe ont longtemps pénalisé la population de Mbudi, Mazal, CPA, Kimbwala et celles de tant d'autres quartiers, qui utilisaient ce tronçon pour se rendre au centre-ville de Kinshasa. C'est avec impatience que la population de ce coin attend la finalisation de ces travaux. Assurées par l'OVD et la société chinoise CREC 8, ces constructions vont mettre fin aux embouteillages infernales de Mbudi, Mama Yemo, Nzolantima et Saint Mukasa. La première phase a commencé par l'aménagement de la plateforme du site pour l'implantation des socles devant recevoir les piliers qui vont soutenir l'ouvrage en armature métallique. Les ouvrages d'assainissement sur l'axe Pompage Brikin, en passant par la carrière de la Carrigres sont déjà achevés et servent de route secondaire pour aider la population à circuler.

Il convient de savoir également que pompage n'est pas le seul tronçon qui est exécuté, il y a aussi cinq autres sites, à savoir, celui de Socimat sur le boulevard du 30 juin, le rond-point Mandela ex 24 Novembre, à Lingwala vers le home ASSANEF, à Debonhomme vers Matete et sur le boulevard Lumumba vers l'arrêt Pascal, où il y a aussi la construction de ces sauts-de-mouton.