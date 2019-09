Cote d'Ivoire: Réhabilitation voirie à Yamoussoukro - Ouattara,1er à le faire depuis Houphouët-Boigny (Thiam)

Le mercredi 18 septembre 2019, en marge du conseil des ministres à Yamoussoukro, le chef de l'État procédera au lancement des travaux de la réhabilitation de la voirie dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire.

Il s'agit de la première tranche d'une série de trois pour un total de 120 kilomètres à réhabiliter, et à bitumer. Le montant de la première phase qui sera lancée par le chef de l'État, est de 33 milliards Fcfa.

Les travaux de cette phase dureront entre 18 mois et 24 mois, pour 4 kilomètres de nouvelles routes, et 36 kilomètres de réhabilitation des artères principales dé Yamoussoukro et alentours.

En prélude à l'événement, Augustin Thiam, gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Président du comité d'organisation de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie et du bitumage des routes dans les communes de Yamoussoukro et Attiégouakro et District a appelé, dimanche 15 septembre 2019, à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, les populations du District à réserver un accueil chaleureux et digne au Président de la République Alassane Ouattara.

Entouré du ministre du commerce et de l'industrie Souleymane Diarrassouba, des maires des communes de Yamoussoukro, Gnrangbé Kouadio Jean et d'Attiégouakro Kouamé Jérôme, le gouverneur Thiam a dit: «Depuis 1993, date de la disparition du Président Félix Houphouët Boigny , de tous les Présidents qui se sont succédé, c'est le Président Ouattara qui est le premier à entamer un tel programme pour Yamoussoukro. Donc, il faut que tous les enfants de Yamoussoukro s'unissent pour dire merci ».

Le ministre Souleymane Diarrasouba a appelé à une mobilisation exceptionnelle et un accueil chaleureux pour que le Chef de l'État puisse sentir au fond de lui-même le merci des populations de Yamoussoukro.

Le comité d'organisation compte mobiliser 6000 personnes à la place Jean Paul II ce jour là.