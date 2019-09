Guinée Bissau: Ansu Fati - A 16 ans, le Bissau-guinéen bat déjà un record en Liga espagnole

Samedi, Ansu Fati a été le héros de la victoire du FC Barcelone contre le FC Valence à l'occasion de la 4ème journée du championnat espagnol. La pépite de 16 ans a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive. Une performance grâce à laquelle il a battu un record.

En effet, grâce à ce deuxième but marqué contre Valence, le jeune attaquant Bissau-guinéen, qui avait 16 ans et 318 jours au moment où il a marqué, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compter deux buts en Liga espagnole.

Ansu Fati fait mieux qu'un certain Iker Muniain qui avait 16 ans et 352 jours au moment où il a marqué son deuxième but en championnat espagnol.