Congo-Kinshasa: [Apôtre Léopold Mutombo à Brazzaville] Destruction des autels - Plus d'un million des personnes, des milliers d'âmes converties, des miracles...

Plus d'un millions de personnes ont répondu présent pendant les quatre jours de "campagne de destruction des autels", organisée du 5 au 8 septembre au Palais du Parlement à Brazzaville, sous la férule de l'Apôtre Léopold Mutombo Kalombo du Ministère Amen.

Déjà, à en croire des témoignages, non seulement un grand nombre y a assisté mais aussi ils y ont vu la Gloire de Dieu Très-Haut dans leurs vies. Outre les miracles, des milliers de quidams se sont repentis de leurs pêchés et ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur.

C'est autour de la spiritualité que l'Apôtre Léopold Mutombo a orienté ses prédications au cours de ces quatre jours de campagne. Il a fait savoir, sous forme d'un rappel, que l'homme est tripartite, c'est-à-dire, il est constitué du Corps, l'âme et l'esprit. Sur ce, il a insisté sur le fait que l'homme, au regard de cette dimension "triumvirale", est avant tout spirituel. Et, deux spiritualités se disputent le corps d'une personne : la spiritualité divine et la spiritualité satanique. D'où, a-t-il dit dans ce sens qu'il faut pour tout homme d'élever sa spiritualité, en se donnant à l'Eternel et en le servant adéquatement et dans la sanctification. Toutefois, l'Homme à la langue brûlée a poursuivi que toute personne, en élevant sa spiritualité, doit aussi chercher à se placer sous une couverture onctionnelle d'un puissant Oint de Dieu.

Au cours de son deuxième passage dans la ville voisine de Kinshasa après celui du mois d'août 2018, l'Apôtre LMK a fait une part belle aux serviteurs de Dieu de Brazzaville auxquels il s'est adressé particulièrement et qu'il a impacté de son onction.

Et, il sied de noter par ailleurs que la Gloire de Dieu s'est véritablement manifestée au cours de cette campagne de destruction des autels notamment, à travers la conversion de plus 20.000 âmes qui ont donné leurs vies au Seigneur. Aussi, plus d'un million de personnes ont-elles participé à cette campagne. Ce qui est vraisemblablement une toute première dans le monde francophone.