Congo-Kinshasa: Jean-Marie Lukundji - "Chaque minute doit être maximisée au profit de l'amélioration du secteur culturel congolais"

Pour lui, chaque minute doit être maximisée au profit de l'amélioration du secteur culturel congolais, placé dans les oubliettes depuis quelques années. Il promet d'y appliquer une redynamisation systématique, profonde et durable. Au moyen du travail assidu et qualitatif, le locataire de la Villa Jaune s'engage à positionner le Ministère de la Culture et Arts parmi les premiers du Gouvernement Ilunga Ilunkamba.

Jean-Marie Lukundji Kikuni a effectué une visite d'inspection au Secrétariat Général du Ministère de la Culture et Arts le jeudi 12 septembre dernier. Accueilli par gents et cadres de ce ministère, Jean-Marie Lukundji a promis de régulariser la situation des primes dont on ne parlait plus.

Avec des idées novatrices, le nouveau Ministre est plus que déterminé à placer ses agents et cadres dans des bonnes conditions de travail. « J'ai constaté beaucoup de problèmes, bien évidemment ça ne devrait pas manquer. Chaque direction a ses problèmes spécifiques, mais j'ai remarqué que partout, il y a un problème de condition de travail. Je vais lutter à ce que vous bénéficiez de vos primes », s'est-il exprimé.

Contrairement à ses prédécesseurs qui ont fait d'innombrables promesses sans poser d'actes concrets, Jean-Marie Lukundji promet de redorer l'image de la culture congolaise et de s'investir pour son amélioration.

Pas de temps à perdre

Par ailleurs, Jean-Marie Lukundji a martelé sur le sens de l'engagement de ses agents, en tout cas s'ils veulent apporter un réel changement dans le secteur. Véritable bosseur et engagé dans la vision du Chef de l'Etat et du Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il a invité les administratifs du Ministère à emboîter les pas. «Je vous fais confiance, et si vous me faites confiance je parviendrai à relever tous les défis », a-t-il déclaré.