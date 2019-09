Congo-Kinshasa: Montée fulgurante !

Déclaré vainqueur par la commission électorale nationale indépendante (Céni), confirmé par la Haute Cour de la République, mais très contesté par la plateforme Lamuka, le camp des jusqu'au-boutistes qui ne jure que par «la vérité des urnes » jour et nuit, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Pourtant, Félix Tshisekedi Tshilombo commence de plus en plus à conquérir la confiance de nombreux congolais qui, au préalable, ne voyaient lui qu'un vide !

Dès son accession au fauteuil de commandement, lors de la passation pacifique du pouvoir avec Joseph Kabila, le nouveau président a effectué, sans nul doute, plusieurs voyages diplomatiques dans le but de promouvoir des relations, à la fois, bilatérales ou multilatérales, en vue de faire asseoir sa légitimité aussi bien en Afrique qu'en occident. Dès le premier voyage, faut-il le rappeler, l'on a vu Félix Tshisekedi remettre à la caisse du trésor public, la somme restante. Plus tard, suivra la nomination d'un premier ministre, qui a abouti à la création de la nouvelle équipe gouvernementale qui mènera le bateau au bon port. Auparavant, il n'a pas hésité de promettre aux congolais, pendant son quinquennat, une multitude de réalisations qui, pour lui, ne sont liées qu'à une question de volonté politique. Pour commencer, le nouveau Raïs a lancé un programme d'urgence de 100 jours qui a permis d'étaler sa vision.

Ainsi, a-t-il placé le curseur sur quelques priorités qui devront être mises en pratique à brève échéance, pour rejoindre le credo cher à son Feu son Père, Etienne Tshisekedi, qui, jusqu'à ses dernières minutes, insistait sur « Le peuple d'abord ».

Ce programme a mis en œuvre, sans autre forme de procès, la réhabilitation des routes importantes de Kinshasa et celles des provinces, le logement, la desserte en eau potable et la fourniture de l'électricité, l'éducation, la santé etc.

Et, dans la foulée, ce sont les érections des sauts-de-mouton dans plusieurs carrefours et axes importants de la capitale. Un échantillon des congolais jugent positif, le bilan de FATSHI à seulement 8 mois au pouvoir.

Aujourd'hui, certaines sources dignes de foi, pensent qu'à cette allure, plus de trois ou quatre ans après, le Président de la République donnera aux congolais une image requinquée qui se démarquera, certainement, de celle que les toutes les brebis scrofuleuses et des langues mal en point errant en Europe, Asie ou en Amérique, tentent désespérément, de lui coller.