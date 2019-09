Cote d'Ivoire: Bingerville - Le mouvement "Action santé-sociale Rhdp" officiellement lancé

Le mouvement "Action santé-sociale Rhdp" (As Rhdp) a été officiellement lancé ce samedi 14 septembre à Bingerville. Comme son nom l'indique, c'est une organisation d'agents exerçant dans les domaines de la santé et du social militants du rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Dr Djénéba Ouattara première présidente élue de cette nouvelle structure a été installée dans sa nouvelle fonction par Sidiki Konaté ministre de l'artisanat et directeur exécutif adjoint chargé des organisations professionnelles au Rhdp.

Le ministre a justifié sa présence en indiquant que sa mission au sein de sa formation politique est d'aller vers ces types de structures pour les organiser, afin qu'elles puissent les soutenir dans l'action de promotion des idéaux du Rhdp.

Puis, il a félicité la présidente et son équipe pour cette initiative et a rappelé à l'ensemble des membres que l'objectif primordial est la victoire à l'élection présidentielle de 2020.

Message bien reçu par Djénéba Ouattara qui a promis d'oeuvrer à la mobilisation pour un résultat positif à la date indiquée.

Et pour y parvenir, ses mandants et elle entendent investir le terrain à travers des actions de sensibilisation et d'information relatives à leurs domaines de compétences ainsi qu'aux réalisations du gouvernement en matière de développement.

Avant d'exhorter ses militants à être des modèles dans leurs services respectifs. "Nous sommes certes d'obédience Rhdp, mais nous ne ferons aucune discrimination envers les populations", rassura-t-elle.

Dr Sanogo Abdoulaye, président local dudit mouvement a été également investi. À l'instar des autres responsables, ses missions seront multiples.

Entre autres, rassembler, unir et créer une plateforme pour toutes les ressources humaines intervenant dans les secteurs de la santé et du social, militants et sympathisants du Rhdp. Mobilier ces agents pour la victoire du Rhdp aux différentes élections notamment les présidentielles.

Pour marquer cette cérémonie du seau du social, "As Rhdp" a offert des médicaments, vivres et non-vivres d'une valeur d'environ un million de francs Cfa à l'orphelinat de garçons de Bingerville.

Rappelons que les ministres Aka Aouéle de la santé et de l'hygiène publique et Mariétou Koné de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté y étaient représentés respectivement par Koné Issiaka et Dr Souleymane Fadiga.