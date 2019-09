Soudan: Faysal - Nécessité de réforme des lois de médias

Khartoum — - Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré que Certaines Lois dans les Médias devraient être Réformées et que les Médias Publics devraient être Restructurés pour suivre le Rythme de la Nouvelle Etape.

"Ils forment un Comité Consultatif au Ministère de l'Information pour Elaborer un Plan de Formation National", a-t-il déclaré, dans le cadre de l'Atelier "Media de Transition" organisé par le Centre des Services de Presse de Khartoum en Coopération avec Friedrich-Ebert-Stiftung les 15 et 16 Septembre courant.

Il a appelé à ouvrir la Voie au Secteur Privé pour qu'il investisse dans les Médias, soulignant l'importance des Médias et de son Message, soulignant l'importance de l'Accès à l'Information, appelant l'Etat à réduire les Coûts et les Frais de Douane pour les Journaux.

De son côté, Esraa Zain Al-Abidin, Experte des Médias, a recommandé, dans un Document, présenté l'importance de la Formation des Travailleurs des Médias et l'Application des Normes Professionnelles Appropriées, ainsi que la Recherche de Solutions pour Réduire les Redevances des Licences de Radiodiffusion.

Elle a appelé à la création d'un Organe chargé de la mise en Place de Contrôles, ainsi que du Personnel chargé de l'Evaluation Professionnelle annuelle et des Programmes travaillant dans ces Filières.

Dans un Document (Visions et Idées des Médias Gouvernementaux), Al-Sayed a recommandé la Création d'un Conseil Supérieur des Médias Electroniques, à condition qu'il soit Indépendant pour Superviser et Assurer le Suivi en plus de l'Elaboration d'un Code de Déontologie qui réglemente et protège les Médias et le Processus des Médias contre les Ingérences et les Violations.