Soudan: Les Indépendants louent le rôle de FSR dans la victoire de la volonté du peuple

Khartoum — - Osman Ibrahim Al-Taweel, Leader du Mouvement Patriotique Libre des Indépendants, a salué le rôle des Forces de Soutien Rapide (FSR) dans l'Etablissement de la Sécurité et de la Stabilité dans le pays, soulignant son succès dans la Protection du Mouvement de Jeunesse Pacifique et le Triomphe de la Volonté du Peuple Soudanais.

Al-Taweel a dit dans une déclaration à (SUNA) que les efforts déployés par le Lt-Gén, Mohamed Hamdan Daglo, membre du Conseil Souverain de Transition et Commandant des FSR pour l'Etablissement de la Paix, étaient vivement acceptés et satisfaits par toutes les parties. La Paix, ainsi que sa conduite des discussions avec les Mouvements Armés à Juba ont abouti à la Signature de la Déclaration de Principes, qui ouvre la voie à un Accord de Paix Juste et Global.

Le Leader du Mouvement Patriotique des Libre des Indépendants a compris le rôle Croissant des Forces Armées dans la Sauvegarde de la Sécurité et de la Stabilité du pays, en phase avec le changement et sa Volonté de mener le pays à la Vie Constitutionnelle après la fin de la Période de Transition. Il a souligné que les FSR faisaient partie Intégrante des Forces Armées et constituaient un Elément Essentiel de la Structure Sociale Nationale.