Soudan: Le ministère de l'Industrie et du Commerce nie avoir cessé d'importer des voitures de certaines destinations

Khartoum — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié une déclaration, nié ce qui était mentionné dans les médias sociaux et d'autres sources des politiques et directives du ministère concernant l'interdiction d'importer des véhicules de certaines parties et celles liées à l'interdiction d'importer des articles de luxe comme de produits cosmétiques et autres.

La déclaration a souligné que la nouvelle est complètement fausse, aucune décision ou directive n'ayant jamais été publiée à cet égard, a indiqué que le ministère travaillait avec les autorités compétentes pour développer la préparation de ses politiques au cours de la période à venir afin de développer un plan pour le programme d'ambulances annoncé par l'État pour les (200) jours à venir.

La déclaration a précisé que toutes les décisions, les politiques et les informations du ministère appartiennent à tous les médias par le biais des canaux officiels connus et du département de l'information et des relations publiques du ministère.