Soudan: Le ministère de la santé de Nil Bleu rencontre l'organisation de (MSF)

Al-Roussiers — Le ministre chargé de la Santé de l'État du Nil Bleu, Dr. Mustafa Jabrallah a rencontré, dimanche la délégation de l'Organisation espagnole de Médecins Sans Frontières (MSF), en présence du Directeur de la gestion des urgences et du Directeur de la santé environnementale afin d'examiner la situation sanitaire de l'État et de la coordination pour unifier les efforts d'éradication du choléra.

Le ministre a exprimé sa gratitude à la délégation et à la bonne initiative, et a passé en revue la situation sanitaire actuelle et les interventions dans les domaines de l'eau, de la sensibilisation sanitaire, l'équipement des salles d'isolation, ainsi que des campagnes d'assainissement de l'environnement et la pulvérisation des pesticides, en se référant au rôle importante joué par le gouvernement de l'État et ses partenaires dans le soutien continu aux activités.

Le Directeur des urgences de MSF, a donné une explication détaillée sur le travail et les domaines de l'organisation et a confirmé qu'ils sont prêts à coopérer avec le ministère et les partenaires pour remplir des lacunes et fournir un soutien technique en vue de l'élimination de la maladie.