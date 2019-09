Madagascar: Banque - BNI Madagascar lance BNI P@y, la première plateforme de commerce en ligne

La ministre Lantosoa Rakotomalala a félicité la BNI Madagascar pour son initiative en faveur du commerce en ligne.

BNI Madagascar a de nouveau démontré sa capacité à innover et répondre à une forte demande des Malgaches... Le paiement en ligne

Madagascar ne fait pas partie des grands pays utilisateurs de l'e-commerce, mais le potentiel est là, surtout qu'avec ses deux millions d'utilisateurs d'Internet, l'e-commerce présente un avenir prometteur à Madagascar.

Pionnier

Et c'est la BNI Madagascar qui devient le pionnier en la matière en lançant BNI P@y la première plateforme bancaire e-commerce. Opérationnelle depuis trois mois, BNI P@y a été présentée vendredi dernier lors d'une séance qui s'est déroulée au Cinépax Tanà Waterfront. « Devenir e-marchand et e-client à Madagascar est devenu aujourd'hui une réalité pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le e-business ou développer leur activité via un nouveau canal de distribution qu'est le web », a expliqué Alexandre Mey, Directeur Général de BNI Madagascar. Il s'agit d'une plateforme qui répond aux normes de sécurité et d'efficacité en vigueur puisqu'elle a été développée en partenariat avec Mastercard, acteur majeur dans l'industrie et technologies des paiements. Grâce à BNI P@y, BNI Madagascar propose à ses clients une nouvelle expérience de paiement digital, innovante, ergonomique et sécurisée grâce au dispositif 3DSecure permettant à la fois, une authentification forte du porteur de la carte et une garantie de paiement pour le commerçant.

Facilitation du commerce

En tout cas, BNI Madagascar qui réalise ici, une grande première, grâce à une équipe technique pluridisciplinaire marque un point important dans la facilitation du commerce. « S'adapter et accompagner les nouveaux comportements d'achat des consommateurs est devenu une nécessité pour BNI Madagascar puisqu'un achat sur deux s'effectue sur internet. Avec ses deux solutions BNI P@Y Classique et BNI P@YWEB, la banque facilite la relation entre vendeurs et acheteurs et nos clients marchands pourront ainsi booster leur activité sur le web qu'ils aient un site internet ou pas et c'est une avant-première à Madagascar. », explique Issam El Ansari, Directeur des Services Transactionnels et Spécialisés de BNI Madagascar.

Tournant déterminant

BNI P@Y a été pensée mobile, accessible depuis ordinateur, smartphone et tablette et l'ensemble des paiements effectués par Mastercard ou Visa que ce soit des transactions domestiques ou internationales sont acceptées par la plateforme e-commerce BNI P@Y. La solution e-commerce de BNI a été conçue avec une vision simple, ergonomique et pratique pour les marchands afin de leur faciliter à travers le module de gestion mis à disposition gratuitement le suivi de leurs transactions en encaissement, remboursement ou annulation. Lantosoa Rakotomalala, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a assisté au lancement de BNI P@y. « Le lancement de cette plateforme e-commerce de BNI Madagascar, est un tournant déterminant dans l'économie en général et le commerce malagasy en particulier. Je salue cette initiative tournée vers le développement d'un nouveau service révolutionnaire d'e-commerce dans le monde du commerce à Madagascar, à l'ère du digital.

C'est un progrès qui se conjugue parfaitement avec la volonté des autorités de pérenniser les acquis, notamment les textes en vigueur pour les commerçants, les acheteurs et tous les opérateurs économiques concernés. Je souhaite un franc succès à cette première plateforme e-commerce et souhaite que ce nouvel outil de paiement contribue davantage au développement économique du pays en général et à l'essor des activités de commerce en particulier », a notamment déclaré la ministre.