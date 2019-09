Cote d'Ivoire: Année scol aire 2019-2020 /Kandia Camara - "Les kits sont totalement gratuits, signalez les faussaires"

Pas de temps à perdre. Cette année, on peut le dire, l'année scolaire démarre sur des chapeaux de roues.

En effet, après avoir sillonné plusieurs écoles primaires et lycées le lundi 09 septembre pour constater l'effectivité de la reprise des cours, présidé le mercredi 11 septembre 2019 la traditionnelle réunion de rentrée scolaire, la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a donné, hier, au groupe scolaire Bagba sud de Bingerville, le top départ de la distribution des kits et manuels scolaires.

Pour l'année scolaire 2019-2020, ce sont, a-telle indiqué, 4 257 600 kits et manuels scolaire qui seront distribués sur l'ensemble du territoire national. Cela, pour un coût de 10 milliards FCFA. Contre 3 494 924 kits pour un montant de 9.720.000.000 FCFA pour l'année dernière.

« C'est donc un bond quantitatif de plus d'1 million de kits pour 280 millions de francs supplémentaires que nous enregistrons cette année», s'est-elle félicitée.

Toute chose qui lui a fait dire que le processus de distribution de kits scolaire a atteint sa vitesse de croisière et que la gratuité de l'école est une réalité en Côte d d'Ivoire. Ce n'est pas tout.

En plus des kits, il sera distribué, a ajouté Mme Kandia Camara, dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, 250 000 tables-bancs dans les établissements scolaires. Dont 110.000 entièrement financés par son ministère à hauteur de 6.600.000.000 FCFA.

Ces efforts, a poursuivi l'émissaire du gouvernement, sont le signe que le gouvernement est disposé à régler les uns après les autres les problèmes qui se posent à l'éducation nationale. Bingerville, a-t-elle annoncé, recevra 19 502 kits scolaires et 500 tables-bancs au lieu des 300 prévus initialement, conformément aux souhaits du premier magistrat de la commune, Issouf Doumbia et de la porte-parole des élèves, Affoussata Dosso.

Faisant également droit à d'autres doléances de l'écolière, la patronne de l'école a promis la construction de cantine, l'augmentation du nombre de latrines et la réhabilitation de trois salles classes de l'école 3 et, cerise sur le gâteau, la construction d'une école maternelle au sein de groupe scolaire.

Ce sont également des fournitures de bureaux, d'équipements sportifs et de matériels d'entretien d'une valeur de 41.009.545 FCFA pour l'ensemble des écoles primaires et des trois établissements secondaires de Bingerville qui ont été remis à l'ancienne capitale ivoirienne.

Aux parents, Kandia Camara a martelé que les kits sont totalement gratuits. « Vous ne devez pas débourser le moindre centime pour les acquérir. C'est la contribution de l'Etat de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants.

Ne vous laissez pas gruger, mieux signalez les faussaires afin qu'ils soient châtiés », leur a-telle recommandé.

Non sans toutefois les exhorter à veiller à l'entretien des manuels et sacs reçus. Un «acte citoyen », à ses yeux, eu égard «aux efforts incalculables consentis par le contribuable ivoirien».

Partenaire de l'Etat, pour la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'école, Unicef, par la voix de sa représentante adjointe, Dr Sophie Léonard, a insisté sur les bienfaits de la gratuité de l'école.

A l'en croire, grâce à cette politique, il y a presque une parité entre les filles et les garçons au primaire et l'écart n'est plus trop grand au secondaire.

Miser sur l'éducation, a-t-elle déclaré, est le meilleur moyen pour un pays de se développer et donc d'être émergent comme le souhaite la Côte d'Ivoire.

Car, les études ont démontré que les enfants dont les mères sont allées à l'école sont beaucoup plus en bonne santé et ont une meilleure nutrition.

C'est pourquoi, elle a salué la création d'un département consacré à l'équité et au genre au sein du ministère de l'Education nationale.

Notons que le secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle Brice Kouassi était présent à cette cérémonie.