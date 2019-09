Afrique: Un partenaire pour les CAF Awards 2019 !

La CAF (Confédération africaine de football) a dévoilé samedi l'identité du partenaire officiel de sa soirée de récompenses des meilleurs acteurs du ballon rond continental.

Il s'agit du Groupe PICKALBATROS Hôtels et Resorts, une des plus importantes chaînes hôtelières en Égypte.

« Les CAF Awards constituent un événement important pour le football africain et nous permettent d'honorer les joueurs et les joueuses les plus talentueux de notre grand continent« , a déclaré Ahmad, président de l'instance.

La cérémonie est prévue en janvier 2020 dans la ville de Hurghada en Egypte. On connaitra alors les successeurs de Mohamed Salah et Thembi Kgatlana, primés en janvier dernier au Sénégal.

Plusieurs catégories sont primées pour le football masculin et féminin, notamment : le Joueur africain de l'année, l'Entraîneur de l'année, le Joueur Espoir de l'année, l'Équipe nationale de l'année, le plus beau But de l'année, les Meilleurs XI de l'année, la Fédération la plus performante de l'année. De nouvelles récompenses seront introduites.