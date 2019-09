Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La Compagnie Emmanuel se dote d'un nouveau bateau pour relancer l'économie de la province

C'est un Bateau neuf construit en République démocratique du Congo, que le Gouverneur de la province du Nord-Kivu a inauguré ce samedi 14 septembre 2019, en présence de plusieurs personnalités. Long de 60 mètres et de 9,50 mètres de large avec une capacité d'accueil de 720 personnes dont 250 places assises, ce bateau moderne dénommé « Emmanuel 4 » vient booster le secteur économique de l'espace Kivu dominé par des trafics permanents entre la ville de Goma et celle de Bukavu.

Le port de Goma a servi de cadre pour l'inauguration de ce géant bateau adapté aux normes internationales mieux que d'autres qui font déjà le trafic entre les deux chefs-lieux du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le Gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, a donné personnellement le go des voyages que ce bateau va régulièrement effectué entre Goma et Bukavu.

Le capitaine BARUTI, capitaine principal à bord de »Emmanuel 4', affirme que la navigation sur le lac Kivu a aujourd'hui une particularité comparable aux pays occidentaux remplissant les critères logistiques et techniques de navigation.

» C'est un bateau très solide et sécurisé avec 34 membres d'équipage bien formés. ce bateau a trois niveaux, un tonnage de 286 tonnes pour la cargaison. la grande fierté est que c'est du made in Congo. ça ressemble aux bateaux qui accostent dans d'autres ports tels que Amsterdam, Anvers... Nous n'avons plus à envier des voyages par bateau dans des pays étrangers » renchérit le capitaine à bord.

Un apport économique au Nord-Kivu

Pour Carly Nzanzu Kasivita, Gouverneur de la province du Nord-Kivu qui a inauguré ce bateau, ceci rencontre les attentes du pouvoir public qui veut l'accompagnement des privés pour le développement socio-économique du Nord-Kivu.

« Nous sommes convaincus aujourd'hui que les congolais sont capables de faire des grandes choses, c'est un modèle à suivre et à copier dans tous les domaines de la vie en province. Ce bateau est construit en République Démocratique du Congo par des congolais ici à Goma. Ceci va faire évoluer le transport lacustre au Nord-Kivu qui contribue au social de la population tel que nous l'avons souhaité dans notre programme quinquennal. C'est une valeur ajoutée en province et une fierté aux yeux du monde » a fait remarquer Carly Kasivita.

Il a promis par que l'État qui est le pouvoir public veillera à la régulation du transport lacustre pour éviter des cas de noyades dans le lac Kivu.

En outre, ce bateau peut naviguer avec une vitesse de 32 Km par heure et peut faire 3 à 4 heures de Goma à Bukavu et vice-versa.

Après la coupure symbolique du ruban par le numéro 1 de la province, le bateau battant pavillon a quitté le port de Goma, en effectuant un tour inaugural sur le lac Kivu pendant deux heures du temps avant de regagner le même port à la satisfaction de tous les passagers conviés pour la circonstance.