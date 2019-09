Cote d'Ivoire: Management - Les alumnis de Hec Paris Abidjan s'inspirent de l'expérience de Didier Drogba

L'ancien footballeur international était l'invité de l'édition du Ceo Talk organisé par l'institution de formation des managers.

Le bureau d'Abidjan de Hec Paris a reçu le 12 septembre au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), l'ancien footballeur professionnel, Didier Drogba dans le cadre de sa tribune CEO Talk. Il s'est agi de renforcer les notions d'apprentissage en leadership de ses alumnis.

A l'occasion, Didier Drogba a insisté sur un certain nombre de valeurs qui ont fait de lui, le meneur d'hommes qu'il a été à la tête de la sélection nationale de football, mais également l'homme d'affaires qu'il est devenu.

En indiquant les qualités humaines qui renforcent les capacités managériales, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire a évoqué la nécessité de se mettre à la disposition des autres parce qu'a-t-il souligné, « à trop vouloir être le meilleur, vous oubliez que ce sont les autres qui vous font ».

En plus des opportunités de renforcement des capacités, Didier Drogba a également invité les alumnis ivoiriens de Hec Paris à chercher et analyser les opportunités avec l'ensemble de leurs collaborateurs pour plus d'efficacité.

S'appuyant sur certains passages de sa vie, l'ancien footballeur international a aussi mis en exergue quelques traits de caractère qui forgent un leader.

Pour ce qui est de bien se vendre, il a évoqué son refus de signer un contrat de stagiaire que le Paris Saint-Germain notamment (Psg) lui a proposé à l'entame de sa carrière professionnelle.

Didier Drogba a particulièrement relevé l'importance qu'il y a à croire en son projet, comme il l'a fait en devenant footballeur et en se hissant dans l'élite du football mondial, contre le pessimisme de son père.

Le conférencier n'a pas manqué de conseiller aux alumnis de mettre en avant l'essentiel des objectifs et beaucoup de rationalité dans les prises de décisions.

Au dire de Didier Drogba, ce sont les éléments qui ont fondé sa décision de rejoindre le Football Club de Chelsea en quittant l'Olympique de Marseille qui est son club de cœur.

Pour ce qui concerne les rumeurs, faisant état de sa volonté de briguer le poste de président de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a déclaré qu'une telle décision - si elle est prise - visera à mettre ses relations et son expérience du haut niveau à la disposition de son pays.

Peu avant, John Ayé, directeur de Hec Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a exprimé la gratitude de son institution à la star ivoirienne du football, tout en l'invitant à rejoindre les programmes de formation qu'elle propose et dont six sessions sont annoncées avant la fin de l'année.