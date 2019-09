Ile Maurice: Rose-Belle - Les PME ont un nouveau centre

Certains entrepreneurs convertissent leur maison en atelier de travail en attendant de trouver un espace plus approprié. Afin de venir en aide aux entrepreneurs, SME Mauritius Ltd a ouvert, à Rose-Belle, un nouveau Facilitation Business Centre, accessible aux petites et moyennes entreprises (PME) de la région.

D'autres centres sont déjà disponibles à Bel-Air, Mahébourg et Goodlands. Le nouveau centre dispose d'un espace de formation qui peut accueillir jusqu'à quarante personnes. L'en- semble du concept est dans un design moderne et attrayant visant à encourager les PME à profiter des équipements offerts par SME Mauritius Ltd.

Ce centre sera non seulement dédié à la formation mais il fournit également un espace consacré aux start-up ; tout entrepreneur à la recherche d'un bureau pour travailler y est le bienvenu. L'espace est équipé de diverses facilités comme le WIFI gratuit et des équipements de bureau. La start-up doit faire une réservation pour avoir ses propres horaires d'accessibilité. Par conséquent, l'institution se réserve le droit de réclamer des détails du projet sur lequel la PME travaille et d'en faire le suivi.

D'autre part, SME Mauritius Ltd prévoit, dans les prochains mois, la présence mensuelle d'un organisme de financement de start-up. Lors de ces journées, d'autres services tels que la SME Registration Unit des entreprises, seront présents. Un autre espace est adressé aux PME déjà en activité qui recherchent une plus grande superficie.

En fait, la salle peut accueillir une quinzaine de personnes et dispose d'équipements de projection. Les services fournis par le Business Support Executive sur les différents programmes pour les PME ont pour but d'aider ces dernières à passer à un niveau supérieur, de promouvoir la communauté d'entrepreneurs et d'orienter la croissance vers l'exportation.