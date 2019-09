Afrique du Sud: Tourisme - Maurice devance L'Afrique du Sud pour la première fois

Belle performance pour le secteur touristique à Maurice. Le pays vient cette année de devancer l'Afrique du Sud dans le classement du Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Maurice occupe le 54e rang et surtout le premier au niveau africain.

Ce rapport annuel publié par le World Economic Forum de Davos au début de septembre établit le classement en se basant sur la compétitivité du secteur touristique et est considéré comme étant un outil de référence stratégique pour les différentes parties prenantes du secteur du tourisme et des voyages.

Au total, les données de 140 pays, dont 38 africains, sont analysées. Quatorze critères sont pris en considération et 90 sous-indicateurs. Précédemment, c'est l'Afrique du Sud qui devançait Maurice. Mais cette année, les critères de priorisation du secteur des voyages et du tourisme, la sécurité, la santé et l'hygiène et les infrastructures des services touristiques ont été favorables à Maurice.

Par contre, des faiblesses ont été notées en ce qui concerne les critères relatifs aux infrastructures de transport aérien, l'existence de ressources naturelles, entre autres. Cela explique pourquoi le pays ne figure pas dans le top 50. Selon le rapport, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis sont les cinq pays les plus compétitifs du secteur touristique et des voyages.