Afrique: Belt and Road News Network - Une trentaine de médias africains réunis à Beijing

Encourager l'innovation au sein des médias. Ou encore affronter les nombreux défis auxquels fait face cette industrie. Réunis sous le Belt and Road News Network (BRNN), à Beijing ce lundi 16 septembre, les médias de 54 pays, dont 28 sont africains, sont appelés à se côtoyer et ainsi renforcer la coopération entre leurs divers groupes pendant deux semaines. Parmi les pays présents, on retrouve Maurice, la Namibie, le Nigéria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Angola, ainsi que des pays d'Amérique latine.

Tous ont répondu favorablement à cet événement organisé sous l'égide de People's Daily, le plus grand journal de Chine. Cet atelier réunit notamment les chefs d'édition et journalistes des plus grandes agences. Concrètement, ils pourront notamment voir l'expansion de ce journal classé parmi le Top 10 des médias internationaux par l'UNESCO. People's Daily est en effet devenu plus qu'un journal. Il s'est déployé sur la plateforme multimédia avec des sites web, la télévision, la radio, le SMS mobile, Wechat ou encore les applications mobiles.

«Le BRNN s'engage à créer une plateforme d'exchange et de coopération parmi les médias impliqués dans la Belt and Road Initiative», indique son secrétariat. À terme, il vise, entre autres, à une convergence dans les chaînes de diffusion, une collaboration en termes de marketing ou encore l'assistance mutuelle dans les couvertures d'événements.

Dans son allocution au coup d'envoi du BRNN media workshop, Tuo Zhen, rédacteur en chef de People's Daily, indique qu'après six ans de développement, «la Belt and Road Initiative a ouvert un nouvel espace pour la croissance économique mondiale et a bâti une plateforme pour le commerce international et l'investissement».

Au-delà de cet atelier, ce réseau s'étend sur 94 pays et notamment 194 groupes média à travers le monde.