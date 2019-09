Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 2 - Mont Bleu, Nika, Malekesa, Vivi et Veti gagnent en première journée...

La deuxième édition de la Ligue 2, organisée par la Ligue nationale de football (Linafoot), a démarré dimanche. En cette première journée, Mont Bleu de Bunia s'est imposé devant Eldorado, au stade Amani du chef-lieu de la province d'Ituri, par deux buts à zéro. Nzonzi Gesimo à la 40e mn et Titimo à la 90+1e mn ont été les buteurs des Bleus. Relégué la saison dernière en Ligue 2, Mont Bleu affiche, à travers cette victoire dès la première journée, ses ambitions de revenir dans l'élite du football national.

Au stade Lumumba de Kisangani, l'AS Nika a écrasé le FC Dynamique par trois buts à zéro. Le club blanc et rouge démarre aussi idéalement sa saison. Le même jour sur la même pelouse, le Tout Solide Malekesa a eu raison du Cercle sportif Makiso par un but à zéro, à l'issue d'une affiche alléchante. A Matadi, le club local d'AS Veti Club a difficilement battu Les Aiglons de Kinshasa, sur le score d'un but à zéro.

Blessing de Lubumbashi n'a pas pu vaincre Etoile jaune, les deux équipes s'étant départagées un but partout. Et le choc du Grand Kasai dans cette Ligue 2, entre l'US Thinkunku de Kananga et l'AS Bantous de Mbuji-Mayi, s'est soldé par un résultat d'égalité d'un but partout.

Notons aussi que Kilimandjaro et Red Eagles Joli Site ont été à forces égales, se quittant sur le score d'un but partout à Likasi. A Uvira, le FC Vivi a dominé l'AS Maika par trois buts à un.