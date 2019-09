Congo-Brazzaville: Aïki-vacances - L'édition 2019 s'achève sur une bonne note

Le dix-neuvième stage de formation dédié aux enfants qui apprennent l'aïkido a été bouclé, le 14 septembre à Brazzaville, par le président de Fédération congolaise de cet art martial, Me Henri Djombo.

Durant un mois, plusieurs élèves issus des différents quartiers de la ville ont profité de la période des vacances pour découvrir et approfondir leurs connaissances en aïkido, au dojo Le vert, dans le cadre d'aïki-vacances.

Au terme de leur formation, ils se disent heureux d'avoir appris les techniques de défense et des chutes.

« La formation était très bonne. J'invite les enfants à venir apprendre l'aïkido, parce que c'est bon art martial. Ma vision consiste à devenir maître et porter la ceinture noire. Je n'apprends pas l'aïkido pour taper les autres mais plutôt pour me défendre contre les agresseurs », a signifié Oman Loubou, l'un des apprenants.

A en croire Me Henri Djombo, l'édition 2019 du stage de formation et d'initiation est terminée mais le dojo Le vert reste ouvert à tous les enfants qui veulent continuer leur formation. « Quand on aime la chose , on sent son intérêt et on ne la quitte pas », a -t-il déclaré.

Comme à l'ouverture, le président de la Fédération congolaise d'aïkido a animé une séance d'entraînement sur l'importance de cet art, la démonstration des katas et les techniques pour se débarrasser aisement de l'adversaire sans pourtant lui faire mal.

« Nos enfants ont bien appris les techniques de cet art martial dit de self-défense. La plupart d'entre eux sont des novices, mais je crois que la moisson de cette dix-neuvième édition d'aïki-vacances est bonne, parce que nous constatons que les gosses sont motivés, disciplinés, rigoureux, ordonnés, confiants et plus sereins qu'à leur arrivée », s'est réjoui Me Henri Djombo.

Notons que l'aïkido est un art martial d'origine japonaise, pratiqué dans le monde entier. Cette discipline n'a pas de compétition, son apprentissage se fonde sur les techniques de défense contre un ou plusieurs adversaires à main nue ou avec une arme( blanche normalement). Cette édition a réuni plus de soixante- dix enfants.