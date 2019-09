Congo-Brazzaville: Festival Afropolitain nomade 2020 - Les inscriptions sont ouvertes

L'appel à candidature, destiné aux artistes en art visuel et musique, a été lancé le 15 septembre via la page Facebook du festival. La date butoir des inscriptions est fixée au 15 novembre.

Après Abidjan en 2019, le festival Afropolitain nomade est à pied d'œuvre pour sa septième édition qui se tiendra en juillet 2020 à Kigali, au Rwanda.

Plate-forme d'échanges culturels et artistiques qui met en avant la musique et les arts vivants comme moyens d'action, ce festival a lancé l'appel à candidature aux artistes afin de leur permettre d'être considérés comme une vitrine musicale ou d'exposition, et/ou de bénéficier d'une résidence de création dans la programmation de cette septième édition de cette rencontre.

A cet effet, pour pouvoir être éligible, chaque postulant doit fournir un dossier de presse (biographie, photo presse, articles, etc... ) suivi de deux pièces d'œuvres d'arts en photo HD pour la catégorie art visuel et de deux pièces musicales en format Mp3 suivi d'un lien vidéo de prestation en live, pour la catégorie musique. Les documents à fournir pour chaque candidature sont à envoyer à l'adresse : afropolitanfest@gmail.com.

« Notre objectif est de présenter le meilleur des artistes musiciens du Québec, de France, de Belgique et des pays francophones d'Afrique lors de ce grand rendez-vous multiculturel annuel, ainsi qu'une sélection d'artistes internationaux tant aux professionnels de l'industrie musicale qu'au public rwandais », estiment les organisateurs.

Pour ce faire, le comité d'organisation sélectionnera des artistes à partir d'un mélange de candidatures et d'invitations afin de créer une meilleure combinaison de talents possible.

Seuls les candidats retenus seront contactés courant décembre 2019. Quoique le festival Afropolitain nomade ne verse pas de cachets, il prendra, néanmoins, en charge les frais de commodités et d'hébergement à Kigali pour les artistes sélectionnés.

Notons que cette rencontre est un rendez-vous international itinérant qui fait le tour des capitales culturelles africaines chaque année depuis sept ans. Six événements ont déjà été organisés dans six pays africains depuis 2012 : Cameroun, Gabon, Bénin, Congo, Sénégal et Côte d'Ivoire. Evénement culturel d'envergure, il crée un pont entre le Québec, l'Europe et l'Afrique autour de l'art visuel et la musique.

Bénéficiant de l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie, ce festival est une initiative d'Afropolitain, une organisation à but non lucratif créée par la chanteuse d'origine camerounaise, Vanessa Kanga alias Veeby, en octobre 2011 à Montréal, au Canada. Son objectif est de développer et soutenir des initiatives favorisant le rapprochement interculturel, la promotion de l'éducation et l'utilisation de l'art comme moyen d'action.