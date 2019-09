Angola/Cote d'Ivoire: Drogba joue au football à sept à l'Ecole de Zango

Luanda — Didier Drogba, ancien attaquant de Chelsea England, participera mardi (à 14h30) à Luanda, à un match de football à sept avec les enfants de l'École de football de Zango/Project jouer ave le ballon - "Ti Nandinho", a-t-il déclaré à l?Angop, le propriétaire de l'institution, Armando da Costa Faria.

L'ancien international ivoirien est en Angola pour participer à la Biennale - Forum panafricain pour la culture de la paix, qui débutera mercredi, en tant que vice-président de la Fondation Sport et paix.

Le projet «Jouer avec le ballon», qui regroupe 85 enfants âgés de 5 à 16 ans, a été créé en 2010 par l'ancien entraîneur de la formation de Progresso de Sambizanga, d'Interclube et de Santos FC dans le but d'occuper le temps libre dont les enfants disposent et de les orienter vers la pratique d'une modalité.

Ti Nandinho, comme on l'appelle, est entraîneur du sport "roi" depuis 39 ans. Il a formé des athlètes qui évoluent dans le pays et à l'extérieur, tels que l'ancien capitaine de l'équipe nationale André Makanga, qui a joué en Europe et pour la formation angolaise de Recreativo do Libolo de Cuanza Sul, où il est désormais entraîneur.

Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération de football de Côte d'Ivoire, était en Angola en 2009 et a visité l'école de formation académique et sportive "Norberto de Castro", également située à Viana.