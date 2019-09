Sénégal: Krépin Diatta - 6è joueur sénégalais le plus cher de l'heure

Les railleries et moqueries dont il a été victime lors de la CAN 2019 ne l'empêchent pas d'évoluer. Krépin Diatta continue son ascension. Le joueur est devenu le 6ème footballeur sénégalais le plus cher. D'après wiwsport.com qui cite Transfertmarkt, la valeur marchande du sénégalais ne fait que grimper depuis son arrivée en Belgique. Ses exploits attireraient de gros clubs.

Ces dernières semaines, Krepin Diatta a vu sa valeur passer de 1.5 millions d'euros à 14 millions d'euros. Il devient ainsi le 4è joueur le plus cher de la Jupiler Pro League et le joueur le plus cher du FC Bruges.

L'international sénégalais pèserait aujourd'hui 9.23 milliards de FCFA. Son profil, selon les analystes du football, fera sans doute agiter le marché des transferts lors des prochains mercato.

Habile, tactique et intelligent, le jeune joueur de 20 ans a déjà marqué les esprits.

Vice-champion de la Belgique en 2018-2019 avec le FC Bruges et vice-champion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, la pépite a été élue meilleur jeune joueur de cette CAN 2019 en Egypte.

Certains lui prédisent une longue et belle carrière dans le monde du football.