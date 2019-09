Nigeria: La fédération et le ministre des Sports à couteaux tirés

La NFF (Fédération nigeriane de football) et le ministère des Sports sont à couteaux tirés. La raison: la décision du sélectionneur Thomas Dennerby de démissionner de la sélection nationale féminine.

Thomas Dennerby a décidé de jeter l'éponge. A la tête des Super Falcons depuis janvier 2018, le Suédois veut rendre son tablier en raison de nombreuses interférences dans ses choix et également pour des mois de salaire non payés.

Le nouveau ministre des Sports ne l'entend pas de cette oreille. Il a décidé d'intervenir auprès de la NFF pour retenir Dennerby. Ce dernier a remporté la CAN 2018 avec le Nigeria et partiipé au Mondial en France cet été.

I have personally stepped into the matter of Thomas Dennerby, the Coach of Super Falcons. I received a brief this morning and will proceed to seek a quick resolution to ensure he continues to Coach Nigeria's female team.