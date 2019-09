Sénégal: Ziarra annuelle de Nguick - Des assurances pour une bonne organisation de l'évènement

Louga — L'adjoint au gouverneur de Louga chargé des affaires administratives, Souleymane Ndiaye, a promis, lundi, que toutes les dispositions seront prises aux plans sécuritaire, sanitaire et hydraulique, pour un bon déroulement de la ziarra annuelle de Nguick, organisée par la famille de Serigne Abass Sall.

La 59e édition de cette ziarra annuelle, appelée aussi "fêtes des âmes", se tiendra dans la commune de Sakkal (Louga) du 26 au 29 septembre. La manifestation est organisée sous l'égide de Serigne Mansour Sall, khalife de Serigne Abass Sall.

Pour préparer cet événement religieux, un comité régional de développement (CRD) s'est tenu ce lundi, sous la présidence de l'adjoint au gouverneur de Louga, Souleymane Ndiaye.

"Cette manifestation est un des événements phares de la région de Louga, et des milliers de fidèles vont s'acheminer vers la zone de Nguick et il faudra assurer leur sécurité", a souligné Souleymane Ndiaye lors du CRD.

Il a assuré que la "gendarmerie et les sapeurs-pompiers, en relation avec le Comité d'organisation, se sont engagés de manière ferme et vont mettre en place un dispositif qui permettra la sécurisation de cette zone et des fidèles".

"Au-delà de cela, nous avons parlé au cours de la rencontre de santé, d'hygiène et d'assainissement, et là aussi, nous avons des garanties", a-t-il dit, assurant que des médicaments, des ambulances et un poste de santé avancé seront mis à la disposition du comité d'organisation.

Selon le comité d'organisation, la ziarra de l'année dernière avait été marquée par "d'énormes problèmes" d'approvisionnement en eau.

"Le problème de l'eau est crucial. Nous avons décidé de mettre en place un dispositif entre les services techniques et le comité d'organisation pour un très bon approvisionnement de l'eau", a soutenu M. Ndiaye.

Selon l'adjoint au gouverneur, "la SDE [Sénégalaise des eaux] mettra à la disposition des services de l'hydraulique, des bons pour faire la rotation entre Louga et le site".

"Nous allons aussi demander l'appui du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique pour augmenter les bâches d'eau qui seront mises à la disposition du comité d'organisation afin de régler définitivement le problème d'eau qui se pose souvent", a-t-il rassuré.

Souleymane Ndiaye a invité à "une bonne coordination, une responsabilisation et une bonne communication des parties prenantes" pour la réussite de l'organisation de cette manifestation religieuse.

Serigne Mayoro Sall, membre du comité d'organisation et frère de l'actuel khalife, s'est dit rassuré par les différents engagements pris par les chefs de service de la région pour un bon déroulement de l'événement religieux.

"L'année dernière, nous avions des problèmes d'eau et cette année, on nous a rassuré qu'il n'y en aura pas et cela nous suffit largement", a-t-il dit.

Revenant sur le sens de cette ziarra annuelle, il a rappelé que cet événement religieux "est un moment de recueillement et de prières", initié en 1960 par Serigne Abass Sall.

"Depuis cette date, nous tenons cette ziarra. Nous prions pour les érudits enterrés à Nguick et nous nous plongeons dans une grande spiritualité pour nous rapprocher de Dieu", a-t-il expliqué.

Selon Serigne Mayoro Sall, l'actuel khalife (Serigne Mansour Sall) a réalisé le rêve de son père Serigne Abass Sall, en perpétuant et en donnant une grande ampleur à cette manifestation.