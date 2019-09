Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La maison Haojue inaugure son bâtiment à Goma

La cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment devant abriter les bureaux et services de la Maison HAOJUE a eu lieu, ce lundi 16 septembre 2019, en présence du ministre provincial en charge du Commerce et Industrie, représentant le Gouverneur de province.

Ce dernier a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvrant ainsi les activités dans ce nouveau bâtiment de la Maison HAOJUE, spécialiste en fabrication et vente des motos de qualité en République démocratique du Congo (RDC) et au Nord-Kivu.

Dans son mot de circonstance, Kim Mumbere Matumaini, Directeur général de la Maison HAOJUE, a fait savoir que ce nouveau magasin disponible à Goma vient répondre au besoin de nombreux Gomatraciens qui utilisent les motos comme moyens de transport, tout en mettant un accent sur la qualité et l'expertise.

« HAOJUE est une marque de qualité et de référence en République démocratique du Congo, en ce qui ce qui concerne les motos. l'inauguration de ce bâtiment ce jour, nous permet de nous ouvrir encore auprès de nos clients en leur montrant nos motos montées et assemblées ici sur place dans notre magasin que nous inaugurons aujourd'hui. Nous appelons donc tous les Gomatraciens de venir acheter ces motos de marque HAOJUE à des prix abordables et promotionnels », a affirmé le Dg de HAOJUE.

À lui d'ajouter que plus de 600 ingénieurs et techniciens travaillent d'arrache-pied pour produire ce travail de qualité se référant à l'expertise japonaise et allemande.

Une fierté pour la Province

Représentant le Gouverneur du Nord-Kivu à cette cérémonie, Jean Ruyange, ministre provincial en charge de Commerce et Industrie au Nord-Kivu, félicite cette oeuvre qui contribue au social des congolais et diminue en même temps le chômage à Goma.

« Nous appuyons tous ces opérateurs économiques qui contribuent au développement de la Province. Nous sommes fiers de voir que les motos sont montées à Goma puis vendues à la population à un bon prix. La maison HAOJUE est un modèle à suivre et une initiative à appuyer » a déclaré le ministre provincial de Commerce et Industrie au Nord-Kivu.

Ce bâtiment de deux niveaux qui se trouve sur la Route Goma-Sake, dans le quartier Katindo, contient des bureaux administratifs, une salle d'exposition des motos, une salle d'assemblage des pièces des motos...

Aussitôt inauguré, des dizaines de conducteurs des motos et bien d'autres Gomatraciens ont pris d'assaut les installations de ce bâtiment pour apprécier des motos mises en vente. Plusieurs achats ont été enregistrés dès ce premier jour.