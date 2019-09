Togo: Préfets et nouveaux élus suspendus aux instructions du ministre Boukpessi

C'est ce que renseigne un communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Payadowa Boukpessi.

Selon les termes de ce communiqué en date de ce 16 Septembre 2019, « suite à la clôture le 15 Septembre 2019 des élections des maires et des adjoints aux maires dans les 117 communes que compte notre pays », il est demandé « d'attendre la publication au journal officiel des procès verbaux desdites élections, conformément aux dispositions de l'article 125 nouveau de la loi 2019-006 portant modification de la loi N°2007-011 du 13 Mars 2017 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi N°2018-003 du 31 Janvier 2018 du 26 Juin 2019, avant d'établir un calendrier de passation d service entre l'exécutif sortant et nouvel exécutif des communes ».

Aussi, poursuit le document, « des instructions précises vous seront communiquées à cet effet ».

On attend de voir quelles seront ces consignes et combien de temps séparera de la prise de fonction effective de ces conseillers municipaux, maires adjoints et maires vu déjà que deux mois se sont écoulés entre les opérations de vote du 30 Juin dernier et l'élection même des Maires et adjoints.