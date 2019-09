Congo-Kinshasa: Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu exige un rapport d'état des lieux de chaque direction

Officiellement en fonction depuis le lundi 9 septembre 2019, le nouveau Ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu a tenu une importante réunion avec ses nouveaux collaborateurs, ce lundi 16 septembre 2019.

Après un conseil des ministres le weekend dernier autour du Président de la République où des consignes claires ont été émises à tous les membres du Gouvernement, Il était question pour lui, à son tour, de donner quelques directives et de faire part au personnel du cabinet de sa mission au sein de ce portefeuille dont il a déterminé pour l'un des objectifs, celui de redorer principalement l'image de la ville de Kinshasa et de grandes villes de la RD. Congo.

C'est dans le but d'aboutir aux résultats attendus pour ce ministère que le nouveau patron de l'Urbanisme et Habitat a réuni tous les membres de son cabinet dans cette réunion de conscientisation, pour le bon fonctionnement de celui-ci. Muabilu Mbayu a, d'entrée de jeu, appelé ses services à travailler pour la nation et non pour leurs intérêts personnels. Dans cette foulée, il a réclamé à avoir sur sa table ce mardi 17 septembre, un rapport d'état des lieux de chaque direction, service et département, en vue de leur donner, sans attendre, le fil conducteur du ministère. Selon le ministre, après cette opération, il va rendre public la vision qu'il a pour ce ministère.

Laquelle vision, a-t-il laissé comprendre, n'est rien d'autre que celle du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi entérinée par dans le programme du Gouvernement présenté et adopté le vendredi 6 septembre à l'Assemblée nationale. « Je tiens à vous signaler qu'à partir du moment où tout ce dont je vous ai demandé sera fin prêt, je vais vous étaler dans les détails ma vision pour ce ministère, la vision globale du Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision à laquelle, il a personnellement communiqué au Premier Ministre, chef du gouvernement, Monsieur Sylvestre Ilunga Ilunkamba et que lui à son tour nous a donnée. Et ceci, vous devez aussi en avoir », a fait savoir le ministre d'Etat Pius Muabilu aux membres de son bureau.

En outre, le désormais autorité morale du parti Congrès national des congolais (CNC), a sonné le tocsin de la responsabilité et de la vigilance à tous les membres du cabinet et ce, dans leurs différentes entreprises et actions au sein dudit portefeuille. «Je ne tolérerai jamais, alors jamais que les gens se comportent comme des électrons libres, et je tiens beaucoup à l'éthique parce que sans cela le pays ne pourra pas sortir de toutes les difficultés qu'il a connues depuis 1960. Ne vous comportez pas chacun comme des petits ministres, quand bien même que vous ayez ma totale confiance », a-t-il lancé tout en insistant sur le fait que le ministère de l'Urbanisme et Habitat doit laisser des empreintes aux générations futures. «Je voudrais que celui qui prendra ma place plus tard, trouve les traces positives de ce que moi je vais laisser, car ici et maintenant n'est pas une histoire de ma famille, c'est une histoire de la République Démocratique du Congo que nous devons tous écrire à travers notre ministère et avec toute discipline », a-t-il martelé.