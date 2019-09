Gabon: Koula-Moutou - La mairie vers une lutte contre l'insalubrité

La mairie de la commune de Koula-Moutou, dans la province de l'Ogooué-Lolo, conduite par son maire Rigobert Nzengue et son équipe sont rentrés en guerre contre l'insalubrité. Cette lutte a été lancée depuis le premier septembre dernier. Pour réaliser ce projet, ils ont mobilisé le personnel et signé un partenariat avec quelques Petites et Moyennes Entreprises(PME) locales pour en faire une ville propre en attendant la première session budgétaire.

La nouvelle équipe municipale de la commune de Koula-Moutou conduite par son maire centrale, en partenariat avec les Petites et Moyennes Entreprises(PME) locales s'attaque depuis plusieurs semaines à l'insalubrité dans la ville. Le premier et le deuxième arrondissement de la commune de Koula-Moutou connaissent désormais une cure de jouvence. Les zones de Libongui, Mayang Bakélé, le centre-ville et le mythique plein air sont à pied d'œuvre.

Selon le responsable de la Petite et Moyenne Entreprises(PME) Wague Mamadi, le contrat signé d'un an avec la mairie, va permettre à son équipe et lui de montrer leur détermination à travailler pour aider la mairie de Koula-Moutou. Cette capitale provinciale se veut être parmi les plus belles villes du Gabon.

Il faut également noter que le service de voirie de la commune de Koula-Moutou est sous la responsabilité du 3eme maire adjoint, Eva Massima, qui depuis son installation, a mis en place un véritable système d'incitation des Petites et Moyennes Entreprises(PME) locales en vue d'un partenariat gagnant-gagnant.