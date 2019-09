Sénégal: Vers le renforcement des effectifs des agents des eaux et forêts et des parcs nationaux

Toubacouta, (Fatick), 17 sept (APS) - Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a indiqué lundi que le gouvernement travaille à renforcer les effectifs et les moyens des agents des eaux et forêts mais aussi des parcs nationaux pour mieux assurer leurs tâches quotidiennes de surveillances du patrimoine forestier national.

"Nous avons constaté qu'ils sont régulièrement sur le terrain avec les moyens dont ils disposent et il est de notre devoir de les accompagner en termes de renforcement de capacités, de moyens, de logistique, mais également à renforcer les effectifs", a déclaré M. Sall.

Il s'entretenait avec des journalistes au cours d'une visite de travail dans la réserve naturelle animalière de Fathala en compagnie du député-maire de Toubacouta, Pape Seydou Dianko, et du personnel paramilitaire relevant de son département.

"Nous y travaillons et nous allons y arriver. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais ce qui est important pour nous, c'est leur engagement au quotidien pour assurer la surveillance, des réserves naturelles, des parcs nationaux, et nos forêts", a-t-il encore souligné.

Selon lui, "l'Etat est dans les dispositions pour faire en sorte que le patrimoine forestier soit bien préservé et restauré". "Malheureusement, déplore-t-il, au Sénégal chaque année, c'est environ 40 000 hectares de forêts qui sont perdus ou détruits et nous ne parvenons qu'à restaurer que 20 000 hectares par an par des actions de reboisement ou de reforestation".

"Pour lutter également contre cette agression du patrimoine forestier national, dans les mois à venir où dans les jours à venir, les actions de reforestation seront multipliées avec la mise en place dans le cadre du +PSE vert+ de l'Agence de la Reforestation mais aussi grâce aux activités de la Grande muraille verte", a-t-il indiqué.

"Si chaque sénégalais plante un ou deux arbres, je pense que les objectifs que nous visons en matière de reboisement seront largement atteints".

Toujours dans cette dynamique de préservation de la flore et de la faune, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a soutenu que "pour garder intact nos forêts, nous devons dupliquer partout au Sénégal des réserves naturelles animalières et forestières à l'image de Bandia et Fathala".

La visite de ces deux réserves naturelles de Bandia puis de Fathala, "entre dans le cadre de l'ensemble des activités que nous avons entrepris depuis notre prise de fonction, c'est à dire de faire le tour de l'ensemble des sites relevant de mon département pour nous imprégner de la situation qui y prévaut", a-t-il expliqué.

"Au terme de notre visite, nous sommes rassurés quant à l'importance de dupliquer, d'avoir ces réceptacles naturels partout au Sénégal. Il est important pour nous, si on veut préserver et restaurer notre patrimoine forestier et animalier, de multiplier ces initiatives au Sénégal", a-t-il insisté.

Le ministre a ajouté que "ces réserves naturelles ont permis, la reconstitution de beaucoup d'espèces animales et végétales en termes de densification, les espèces locales sont là en plus d'animaux sauvages qui nous sont venus d'autres pays comme l'Afrique du sud".

"C'est le cas au niveau de la réserve de Fathala, où sur une superficie globale de 6000 hectares dont 2000 hectares clôturés, il y a la présence de girafes, de rhinocéros, de lions, d'antilopes etc.... ", a-t-il dit.