Madagascar: Trass Tsiadana - Rak Roots et Nate Tex sur le même diapason

Deux grands avenirs du showbiz, Rak Roots et Nate Tex se retrouveront sur une même scène ?

Prometteur! L'un enchaine les tubes tandis que l'autre est en passe de devenir la coqueluche des jeunes. A eux deux, Rak Roots et Nate Tex offriront une soirée des plus agréables qui se profile à l'horizon. Vendredi, les deux chanteurs pendront le chemin du Trass Tsiadana. L'un comme l'autre, ils sont connus pour leurs chansons doublées d'une belle figure qui ne laisse pas ces demoiselles insensibles. Des textes simples mais qui traduisent en mots les émotions des jeunes gens du moment. Traçant le ressenti de toute une génération en toute simplicité, sans prise de tête mais tellement cohérent que la plupart se reconnait facilement dans leurs chansons. Coté technique, l'un comme l'autre s'entourent des bonnes personnes pour pouvoir exploiter leur talent et s'atteler à un travail sans relâche si l'on se fie à leurs productions respectives.

Pour sa part, Rak Roots démarre dans le gospel avant de basculer. Tout y passe, allant du reggae, du Rnb, du dance hall, bref toute une multitude de styles qu'il a suavement mélangés pour donner une musique qui a une âme. D'autant plus que ses morceaux parlent souvent d'amour, son thème de prédilection touche automatiquement les amoureux et les grands romantiques. De son côté, Nate Tex apporte un nouveau souffle dans la musique variété malgache. Faisant incontestablement partie de ces jeunes talents tout frais, il a un bon feeling comme on le dit si souvent. Dégageant cette aura sur les paroles dignes des poètes contemporains agréablement ondulées par ces notes des plus mélodieuses.