Madagascar: Soirée - Grands rendez-vous au Point d'Exclamation

Les grandes soirées débutent au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely à partir de ce jour avec diverses animations autour des rendez- vous de la Ligue des Champions.

« Du billard, de la shisha et l'incontournable happy hour accueilleront les fans de foot de la capitale», souligne les organisateurs. Pour aujourd'hui, la soirée débutera à 22 h avec la confrontation entre deux grands clubs, des institutions dans leur ville, à savoir Liverpool contre Naples. Un match qui promet des étincelles. Par contre, les noctambules pourront aussi se délecter d'une des meilleures tables de la capitale et aussi une des pizzas les plus succulentes d'Analakely. Il faut savoir que le Point d'Exclamation Lounge Bar, situé dans les enceintes de l'Hôtel de l'Avenue, est l'héritier de la galerie Kamoula. Ce dernier a proposé pour la première fois les pizzas à emporter à Antananarivo, une époque.

Demain, ce sera aussi une grande soirée en perspective. Avec un match entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid, un match au sommet de la ligue française et espagnole à partir de 22 h. En parallèle, il y aura un autre défi entre l'Atletico Madrid et la Juventus de Turin. En général, les habitués du Point d'Exclamation Lounge Bar viennent des heures avant le premier coup de sifflet. Ils y profitent des diverses animations que propose le lieu. Son emplacement en plein centre-ville de la capitale facilite grandement l'accès.

Pour les animations musicales qui ont fait la réputation de ce lounge bar cité par Trip Advisor, les organisateurs ont stipulé que « c'est trop tôt pour l'instant ». Les mois à venir réservent donc des surprises pour cette scène réputée. Depuis le début de l'année, plusieurs pointures de la musique malgache s'y sont succédé mais également les découvertes.