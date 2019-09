Madagascar: Naivo Raholdina - « Il devrait y avoir plusieurs Pedro dans le Ve arrondissement »

Naivo Raholdina a tenu à réaliser ses promesses électorales.

Le député Naivo Raholdina élu dans le Ve arrondissement n'a pas failli à ses obligations. Il a ainsi annoncé tout récemment qu'il va réaliser toutes les promesses qu'il a déclarées lors de sa campagne électorale au cours des dernières législatives. Il a également soutenu qu'il devrait y avoir des petits Pedro, à travers les 27 Fokontany que compte le V e arrondissement tout en soulignant au passage que « les étrangers sont capables de procéder à des actes bienfaisance, et pourquoi pas nous ? ».

Les plus démunis. Avec le soutien de sa femme Hanitriniala Raholdina qui en est d'ailleurs la présidente de la section sociale « Fanantenana FAFI-V», cette dernière ne chôme pas non plus dans les actions sociales. Ainsi, depuis plus de 12 ans, le député et son épouse ont sillonné ledit arrondissement pour apporter ce qui est en leur pouvoir pour soulager les habitants dans cette circonscription électorale, notamment les plus démunis. Ce membre de la Chambre basse a ainsi fait savoir que des projets sont en cours pour subvenir à ces derniers. Il a aussi contribué à l'amélioration des conditions sanitaires dans le Ve arrondissement.