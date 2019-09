Angola: Une gouvernante appelle à une plus grande promotion de la figure de Neto

Luanda — La ministre de la Culture, Maria da Piedade Jesus, a appelé lundi à Luanda à une plus grande promotion, dans les écoles, les communautés et de la part des parents, de la vie et l'œuvre du plus grand poète, en vue de perpétuer l'histoire et ses valeurs.

La gouvernante, qui s'adressait à la presse en marge de la soirée en hommage au grand poète, a dit que l'Exécutif, par le biais du ministère de la Culture, pariait sur les politiques pour que l'histoire de Neto soit populaire au sein de la population.

Pour la ministre, il s'avère nécessaire que les parents et les communautés jouent leur rôle afin de valoriser la culture, rappelant Neto. "Il est non seulement le premier Président du pays, mais aussi un homme aux innombrables métiers que les jeunes et les adolescents devraient continuer à connaître, afin de renforcer la culture et de défendre ses valeurs culturelles", a-t-elle souligné.