Burkina Faso: Coopération Chine-Burkina - Des experts burkinabè de l'énergie à l'école chinoise

Le mardi 10 septembre 2019, l'Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina a organisé, en collaboration avec le Ministère de l'Energie du Burkina, un séminaire sur le parcours de l'énergie en Chine.

Cette rencontre qui a vu la participation effective de l'Ambassadeur de Chine au Burkina et du Ministre de l'Energie se voulait un cadre d'échange et de partage d'expériences entre professionnels de l'énergie des deux pays pour de meilleures perspectives.

L'expérience chinoise au service du développement énergétique du Burkina. C'est le résumé que l'on peut tirer de la rencontre d'échange entre les professionnels de l'énergie chinoise et leurs collègues burkinabè le mardi 10 septembre 2019 dans la salle de conférence de l'Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (ANEREE). Au nombre d'une quarantaine, ces professionnels de l'énergie ont passé plus de 2 heures d'horloge à découvrir les stratégies de croissance énergétique de la Chine et à scruter un meilleur avenir à travers une coopération étroite.

Les autorités politiques, qui étaient présentes, n'ont pas manqué d'exprimer leur pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire qui augure de beaux jours pour l'autosuffisance énergétique au Burkina. Selon l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, S.E.M. Li Jian, son pays est résolument engagé à apporter une vrai aide au Burkina afin de l'amener à se passer un jour de l'aide

. «La République populaire de Chine, depuis le rétablissement des relations diplomatiques avec le Burkina le 26 mai 2018, s'est engagée à partager avec lui, sans réserve, son expérience, ses connaissances et sa technologie.

La Chine reste fidèle et attachée à son proverbe qui dit qu'il vaut mieux apprendre à une personne à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. C'est pourquoi, elle s'inscrit toujours dans une démarche d'aider utile, en apportant à ses amis de l'aide qui peut leur aider à se passer un jour de l'aide. Cela se matérialise par les sessions de formation, de transferts de technologie et d'expériences», a-t-il affirmé.

Pour lui, la Chine jouit aujourd'hui d'une renommée mondiale en matière de production énergétique. Avec plusieurs certifications internationales en main, elle occupe «la 1ère place mondiale dans la production d'électricité éolienne avec une capacité installée de plus de 209 533 mégawatts ; la 1re place mondiale dans la production de l'énergie solaire photovoltaïque avec une puissance installée de 174 000 mégawatts, et la 1ère place mondiale dans la production hydroélectrique avec une puissance installée de 350 000 mégawatts».

Ce séminaire a été le lieu pour l'Ambassadeur de rassurer les autorités burkinabè de l'engagement sincère et indéfectible de «La République populaire de Chine à partager ses années d'expériences avec ses amis du Burkina Faso afin qu'ils puissent s'en inspirer, innover et satisfaire pleinement la demande du pays en énergie».

Les professionnels Chinois et Burkinabè de l'énergie en pleine séance de partage d'expérience.

Le Ministre de l'Energie, le Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo a, pour sa part, salué le pragmatisme dans la coopération chinoise. Il indique que depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, les résultats engrangés sont reluisants dans tous les domaines de la coopération y compris celui de l'énergie.

A cet effet, il indique que plusieurs jeunes ont été envoyés en Chine dans le cadre de la coopération bilatérale pour une formation en énergie afin de tirer profit de l'expérience chinoise et la mettre au profit du Burkina Faso. Pour lui, le secteur de l'énergie est le moteur du développement du pays. «L'énergie est l'espoir de la jeunesse. Tous les éléments consécutifs du puzzle pour le développement énergétique au Burkina sont présents.

Il ne reste plus qu'à travailler pour les assembler», a-t-il lancé avant de conclure : «L'objectif, c'est que la population générale qui a accès à l'énergie puisse passer de 23% à 45%. Je ne doute pas que nous allons atteindre ces résultats mais nous avons aussi besoin de faire de telle sorte que nous puissions avoir des investissements privés qui vont nous accompagner et nous permettre d'atteindre les résultats que nous nous sommes fixé.

C'est en cela donc que je félicite et salue la bonne collaboration que nous avons avec les entreprises chinoises qui ont montré une qualité dans le travail et leur capacité à nous permettre d'aller de l'avant». Après la présentation sur les exploits énergétiques de la Chine par les représentants de deux grandes sociétés chinoises, s'en est suivie une série de questions-réponses. A entendre le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie, Monsieur Idrissa Konditamdé, ils ont pu voir les prouesses de la Chine en matière de développement du réseau énergétique et sont convaincus que cet échange impactera positivement le Burkina Faso.

Par ailleurs, il espère que ce genre d'activités s'étende à d'autres domaines dont ceux de la santé et de l'agriculture. En rappel, en faveur de la reprise des relations diplomatiques le 26 mai 2018, le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de la République populaire de Chine qui s'est donné pour credo de lui apporter l'aide utile, une aide qui aide le Burkina à se passer de l'aide en mettant un accent particulier sur le capital humain.