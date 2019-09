Cote d'Ivoire: Secteur de la pêche - Des inspecteurs de la sous-région se forment

L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a abrité, du 9 au 13 septembre, un séminaire de formation de 14 inspecteurs de pêche de la sous-région ouest-africaine.

Originaires du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, ces inspecteurs sont membres du personnel de l'administration des pêches dans leurs pays respectifs et occupent des postes techniques pertinents (inspecteur des pêches, agent de la CPS, etc.).

C'est une initiative du comité des pêches pour le centre-ouest du Golfe de Guinée (Cpco), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, au nombre desquels, l'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI), basé au sein de l'Arstm, l'Agence Norvégienne pour le développement international (Norad).

A la cérémonie de clôture, le directeur de l'Ismi, Commandant Abé Aké Lazare, a souligné que le but de l'atelier pédagogique est de doter les participants des aptitudes nécessaires, pouvant leur permettre de maîtriser les méthodes et les outils appropriés pour développer, faciliter et évaluer un programme de formation. Mais aussi de développer des compétences en techniques et outils d'instruction efficaces. Il a ajouté qu'après cette formation, les bénéficiaires devront organiser au sein de leurs structures respectives, des séances de formation pour leurs pairs.

« Ce séminaire était vraiment nécessaire parce qu'elle contribue à développer l'expertise africaine. Généralement, ces genres de formations sont faits par des expatriés. Cette formation des formateurs permettra de faire en sorte que des Africains assurent désormais la formations eux-mêmes », a-t-il noté. Ajoutant que l'Ismi en tant que centre de formation, s'est chargé de la conception pédagogique de ce module de formation.

Dans le même sens, Viviane Kouto, coordonnatrice régionale et coordonnatrice du projet le Cpco, a tenu à faire cette formation en vue de disposer d'un groupe de formateurs assez expérimentés. Le secteur de la pêche étant très technique. « Nous avons constaté que les personnes que nous avons l'habitude de former n'avaient pas la capacité nécessaire pour former en retour leurs pairs. D'où cette formation des formateurs », a-t-elle relevé.

Tous les compartiments de la pédagogie ont été abordés au cours de la formation, depuis l'élaboration du support du cours, jusqu'à la dispensation des enseignements. En passant par l'évaluation, l'élaboration d'une formation. La préparation d'une présentation de cours, avec un support power point, la conduire d'une séance de leçon dans ses différentes phases, organisation, animation, l'élaboration d'une fiche technique de cours, etc.