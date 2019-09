Cote d'Ivoire: Rhdp Tonkpi - Mabri appelle à l'union sacrée

Les membres des instances du Rhdp du Tonkpi veulent une formation politique forte à l'orée de 2020. Ils se sont retrouvés en assemblée générale, le vendredi 13 septembre 2019, sur convocation du Coordonnateur régional, Dr Abdallah Toikeusse Mabri.

Cette assemblée générale des Houphouétistes de la région a connu un franc succès. Les différents membres du bureau politique, du Conseil national et du Conseil politique ont répondu présent.

Le Coordonnateur Régional du Rhdp a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans « l'effectivité de la mise en place du parti Rhdp dans la région ». Et ce, après la mise en place, sur le plan national, de la Direction exécutive et de la nomination des coordinateurs et leurs associés.

Le ministre Abdallah Toikeusse Mabri a rappelé tous les efforts des partis membres du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix, pour la mise en place de ce vaste mouvement rassembleur. Des efforts qui doivent se poursuivre. Aussi, il n'a pas manqué d'inviter tous les responsables des instances à l'union et la solidarité autour du parti. Chacun, selon lui, devra tous les jours faire un peu plus pour renforcer la cohésion au sein de la nouvelle formation. Une formation qu'il veut la plus forte de la région.

Il a présenté aux participants le découpage de la région ainsi que les différents responsables. Un découpage conçu pour une meilleure efficacité du parti.

La tenue de cette assemblée régionale a particulièrement réjoui les participants. Tel le maire de la commune de Danané, M. Ouattara Lacina. L'élu a salué une rencontre qui « vient mettre tous les responsables des différentes structures en ordre de bataille pour 2020. On en a besoin pour resserrer nos rangs et être outillés pour les différentes joutes électorales ». Il a aussi tenu à remercier le ministre Mabri Toikeusse, premier responsable du Rhdp Tonkpi pour son management. Le maire de Danané s'est également engagé, ainsi que chacun des participants, à œuvrer pour l'épanouissement du parti dans le Tonkpi.

Quant au ministre Abdallah Toikeusse Mabri, il a promis son soutien à toute initiative d'implantation du Rhdp dans la région. « Vous pouvez compter sur moi parce que je sais que le parti pourra compter sur vous », a-t-il dit avant de prodiguer des conseils tactiques aux participants.