Cote d'Ivoire: CPI - L'avocat de Gbagbo réagit après l'annonce de la procureure de faire appel

Après la décision de la procureure, Fatou Benssouda, de faire appel de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, l'avocat de Gbagbo a réagi le lundi 16 septembre, juste après l'annonce de la procureure.

Me Emmanuel Altit a fait savoir: « C'était une voie procédurale à la disposition de la procureure et elle a décidé de la suivre. Oui bien entendu nous nous y attendions. C'était une éventualité que nous avons bien préparé et bien-sûr nous sommes prêts ». Et d'indiquer dans son mot que l'ex-Président ivoirien est serein et confiant.

« Je suis en contact permanent avec le Président Laurent Gbagbo et après cette décision il est serein, il est confiant, son innocence a été reconnue. Il a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Son désir est que la justice soit rendue et que la vérité soit reconnue. Et il suit avec sérénité la suite des événements. (...) ».

Il a également indiqué que la procureure avait cette voie procédurale à sa disposition, elle a pris en compte un certain nombre de facteurs et elle est tout à fait libre de le faire. « Maintenant c'est à la défense de répondre dès que la procureure aura déposé son mémoire. Dans un mois, elle devra déposer la substance de cet appel qui indiquera sa position. Les avocats de la défense répondront et les juges d'appel se prononceront. (...). Je suis l'avocat du Président Laurent Gbagbo, nous sommes-là pour faire émerger la vérité et pour que l'innocence du Président Gbagbo soit reconnue. »