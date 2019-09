Sénégal: PLASEPRI - Plus de 580 PME ont bénéficié de 7,5 milliards de francs (ministre)

Saint-Louis — Plus de 580 PME des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ont bénéficié d'un financement de 7,5 milliards de francs Cfa de La plateforme d'appui au secteur privé et de valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI), selon la ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam.

Mme Zahra Iyane Thiam s'exprimait, lundi, lors d'une tournée de partage avec les acteurs locaux de la région de Saint-Louis, du dispositif d'accompagnement et d'assistance technique de la PLASEPRI dans sa phase II.

La ministre a magnifié "l'engagement et le travail" des groupements de femmes de Ross-Bethio, dans la production et la transformation du riz, leur promettant des financements à travers des lignes de crédits.

Mme Zahra Iyane Thiam a annoncé qu'une enveloppe de 250 millions de francs Cfa est déjà disponible pour accompagner les initiatives économiques des acteurs locaux de Dagana, Podor et Saint-Louis.

La région de Saint-Louis, dit-elle, "regorge d'énormes potentialités" dans les domaines de l'agriculture, la pêche et l'élevage.

L'objectif du PLASEPRI est de "participer au développement économique local et à la réduction des disparités territoriales, grâce à un mécanisme d'accompagnement très innovant", selon la ministre.

Elle a exhorté les femmes et les jeunes, "bénéficiaires prioritaires" de la plateforme, à "s'organiser autour d'activités économiques entrepreneuriaux viables, selon les modèles de l'économie sociale et solidaire".

Mme Zahra Iyane Thiam a souligné que son ambition est de faire de l'économie sociale et solidaire "un véritable levier d'inclusion économique, financière et sociale des populations".

Après les régions de Kédougou, Kolda, Sedhiou, Ziguinchor, Fatick, Kaolack et Kaffrine, Zahra Iyane Thiam était dans la région de Saint-Louis dans le cadre de sa campagne nationale de vulgarisation de la PLASEPRI.

"La PLASEPRI est le fruit de la coopération entre le Sénégal et l'Italie pour soutenir la création et le renforcement des Petites et moyennes entreprises locales, en favorisant également l'investissement au Sénégal des compatriotes de la diaspora", a rappelé la ministre.

A Ross-Béthio, la délégation ministérielle a visité l'usine dirigée par Mame Bassine Niang, qui s'active dans la production et la transformation du riz. La dirigeante a reçu un financement de 135 millions de francs Cfa.