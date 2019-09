Sénégal: Ligue des champions 2019-2020 - Naples - Liverpool ce mardi - Mané-Koulibaly un duel de Lions

Qui succédera à Liverpool cette année ? Le coup d'envoi de la Ligue des champions Uefa démarre avec la première journée de phases de groupe prévue ce mardi 17 et demain mercredi 18 septembre 2019. Le duel entre Naples et Liverpool propulse au devant de la scène Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Ce sera le remake du choc de la saison dernière où les deux meilleurs joueurs phares de l'équipe nationale s'étaient retrouvés en phase de poules de la deuxième journée. En somme, neuf footballeurs sénégalais seront sur la ligne de départ pour la plus prestigieuse des compétitions européennes compétitions..

Neuf footballeurs sénégalais seront sur la grille de départ de la Ligue des championnats dont le coup d'envoi sera donné ce mardi 17 septembre avec la première journée. Un des grands artisans de la prestigieuse compétition européenne et auteur d'un doublé historique le week-end dernier, Sadio Mané va engager avec Liverpool le duel en déplacement sur la pelouse de son coéquipier en sélection, Kalidou Koulibaly. Ce duel attendu entre Liverpool et Naples, sera le remake du choc de la saison dernière où les deux meilleurs joueurs sénégalais s'étaient retrouvés dès la deuxième journée.

Liverpool et Naples sont logés dans le groupe E de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Ils sont en compagnie des Belges de Genk, ancien club de Kalidou Koulibaly et du Red Bull Salzbourg, également ancien club de Sadio Mané. Avant d'accueillir son coéquipier, le défenseur des Lions a ajouté un peu de piment à la rencontre en envoyant au média Corriere Dello Sport un message à l'attaquant des Lions. «La Ligue des champions me donne des frissons, la chair de poule. J'étais le capitaine de (Sadio) Mané, même s'il ne l'admettra jamais. Ce sera un autre spectacle avec Liverpool. Nous sommes ici pour donner quelque chose de nous-mêmes, nous amuser et partager certaines émotions», a-t-il lancé.

9 SENEGALAIS SUR LA GRILLE

Outre ce duel, on attendra également les débuts d'Idrissa Gana Guéye. Fraîchement venu au Paris Saint Germain, le milieu de terrain des Lions et son club vont croiser le fer dans la poule A avec le Réal de Madrid. Le Sénégalais retrouvera sur son chemin d'autres compatriotes dans sa poule notamment les trois joueurs sénégalais qui évoluent au Fc Bruges. Outre ce choc qui promet, l'autre rencontre de la poule A consacre les retrouvailles entre Mbaye Diagne, enrôlé cette saison avec Bruges et son ancien club de Galatasaray. L'équipe belge devra également compter sur l'apport de Krépin Diatta, auteur d'un bon début de saison mais aussi d'Amadou Sagna.

Pour les autres sénégalais en lice, Moussa Wagué de Barcelone entre en lice et fera face ce mardi à Dortmund dans le Groupe F. Un groupe où ont retrouve l'Inter de Milan et le Slavia Praha. Dans l'effectif de Lille, Ousseynou Ndiaye est attendu dans le groupe H où loge l'Ajax d'Armsterdam, Chelsea et Valence. Quant au défenseur des Lions Pape Abdou Cissé, il débutera demain mercredi avec Olympiakos. Le club grec accueille Tottenham dans le groupe B ou évolue le Bayern de Munich et Crvena zvezda. En somme, ils seront neuf joueurs qui seront sur la grille de départ.