Sénégal: Développement agricole - 30 milliards du Fida pour financer 150.000 jeunes

Un nouveau programme de coopération entre l'Etat du Sénégal et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) 2020-2025, intitulé «Appui à l'insertion des jeunes agri-preneurs au Sénégal - AGRI-JEUNES TEKKI NDAWNI» a été signé hier, lundi 16 septembre par le ministre de du finance de l'Économie, du Plan et de la Coopération et le représentant régional du Fonds International Benoit Thierry.

Il est estimé à environ 30 milliards FCFA complété par des cofinancements de la Banque africaine de développement (Bad), du gouvernement et des bénéficiaires. Le projet S interviendra dans les Niayes, le Bassin arachidier, la zone sylvopastorale, et la basse et moyenne Casamance. Selon Amadou Hott,

L'objectif du projet est de promouvoir l'inclusion socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans les exploitations familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et d'emplois décents et durables dans les chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.

Par ailleurs, ajoute le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, les bénéficiaires directs du projet au terme de son exécution sont estimés à 150.000 jeunes ruraux dont 50.000 seront insérés ou renforcés dans une activité rémunératrice et durable, dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques.