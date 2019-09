Sénégal: Année scolaire 2019/2020 - Une rentrée fixée au 1er octobre pour les enseignants

En attendant le décret portant découpage aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires pour l'année 2019/2020, la rentrée scolaire est prévue le 1er octobre 2019 pour le personnel administratif et enseignant à 8 heures. Trois jours après, les élèves reprendront le chemin des classes, le 03 octobre 2019.

Pour la défunte année, le quantum horaire se chiffrait à 1331 heures réparties en trois trimestres : 381 heures prévues pour le 1er trimestre (du jeudi 04 octobre 2018 à 8h au samedi 22 décembre 2018 à 12h) ; 396 heures et 534 heures sont respectivement pour le 2ème (du mercredi 02 janvier 2019 à 8h au samedi 23 mars 2019 à 12h) et 3ème trimestre (du lundi 08 avril 2019 à 8 au mercredi 31 juillet 2019 à 12 h). En attendant le découpage, les acteurs de l'Education ont engagé une réflexion hier, lundi 16 septembre, autour du thème : «une gouvernance améliorée et un partenariat efficace au service des performances scolaires».

Les jalons d'une école pacifiée sont très attendus à Saly, à l'heure de la mise en œuvre des 5 priorités du ministre Mamadou Talla. Il s'agira essentiellement de la promotion du climat social apaisé dans l'espace scolaire, le renforcement de l'efficacité et l'efficience du système éducatif, le renforcement des capacités des enseignants et améliorer le pilotage stratégique des structures. Mamadou Talla veut aussi assurer à tous un accès à une éducation de base de qualité et une systématisation de l'éducation aux valeurs.